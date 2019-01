Popradské letisko chce nadviazať spojenie s Amsterdamom

Verejnú súťaž na dopravcu plánujú zverejniť v najbližších týždňoch.

17. jan 2019 o 15:35 SITA

POPRAD. Popradské letisko prepravilo v minulom roku takmer 89-tisíc pasažierov, či už v rámci pravidelných leteckých liniek alebo charterových letov, čo je najlepší výsledok z hľadiska počtu prepravených osôb za ostatné roky.

Najnovšie sa letisko uchádza aj o letecké spojenie Poprad - Amsterdam.

V súčasnosti už finalizuje prípravy na vyhlásenie verejnej súťaže na dopravcu.

Dôležitý pre celý región

Amsterdam je podľa riaditeľky Letiska Poprad-Tatry Ivany Herkeľovej momentálne top destinácia, ktorá otvára brány do celej Európy a zámoria.

Nadviazať spojenie s Amsterdamom by mohlo byť kľúčové pre rozvoj celého regiónu.

„Prioritne máme záujem o Amsterdam, ktorý je momentálne najfrekventovanejšie letisko z hľadiska letovej dostupnosti. Len čo vytvoríme spojenie Poprad - Amsterdam, otvoríme Poprad celej Európe a zámoriu,“ uviedla Herkeľová.

Zároveň doplnila, že ak by sa podarilo nájsť dopravcu, celý región by získal konkurenčnú výhodu.



„Amsterdam doposiaľ nie je dostupný zo Slovenska zo žiadneho letiska,“ doplnila Herkeľová.

Plánujú aj Brusel

Predmetom verejnej súťaže, ktorú plánujú zverejniť v najbližších týždňoch, bude okrem Amsterdamu aj Brusel, ktorý je momentálne európskou destináciou číslo dva.

Očakávania sú podľa riaditeľky veľké, no rozhodujúce budú cenové ponuky leteckých dopravcov, ktorí sa do tendra prihlásia.

Ak sa to podarí, pravidelné lety do Amsterdamu by mohli začať od zimného letového poriadku, teda najskôr od októbra tohto roka.



Spojenie s Amsterdamom, na ktorom pracujú už skoro rok, má pozitívnu odozvu aj v regióne.

„Minulý rok sme k tomu mali koordinačné stretnutie za účasti OOCR Vysoké Tatry, zástupcov hotelierov, vyššieho územného celku a zástupcov samospráv. Plánovaný zámer letiska už odobrilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako majoritný akcionár, ktoré prisľúbilo podporu. Každý dopravca bude očakávať incentívny program zo strany letiska – teda akúsi formu dotácie letov prostredníctvom zľavy z letiskových poplatkov,“ uzavrela Herkeľová.



Poprad už jednu pravidelnú leteckú linku má, a to do Londýna, ktorá lieta trikrát do týždňa, kde minulý rok zaznamenali medziročný nárast v počte prepravených pasažierov o 25 %.

Čo sa týka zimnej sezóny, letisko už tretí rok prevádzkuje aj zimnú pravidelnú linku Kyjev, a takisto spojenie Poprad - Riga, zhruba od polovice decembra do polovice marca.