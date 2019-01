Prešovský učiteľ skončil vo väzbe. Obvinili ho zo sexuálneho zneužívania žiakov

Prokurátor sa obával, že by ovplyvňoval svedkov.

26. jan 2019 o 14:14 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, PREŠOV. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu dopoludnia rozhodoval o väzbe pre učiteľa jednej z prešovských základných škôl, ktorý mal sexuálne zneužívať chlapcov na izbách počas lyžiarskeho výcviku na Hnilčíku.

Súd rozhodol, že obvinený Michal (38) poputuje do väzby. Ten sa proti rozhodnutiu súdu odvolal.

Zneužiť mal 17 chlapcov

Ako sme už informovali, učiteľ Michal sa mal opiť a sexuálne zneužívať až 17 chlapcov, ktorí spali na izbách počas lyžiarskeho kurzu.

Išlo o žiakov siedmeho ročníka jednej z prešovských základných škôl.

Skutok sa mal stať vo štvrtok v ranných hodinách. Žiaci ihneď zavolali svojim rodičom, kolegovia učiteľa prípad ohlásili na polícii.

Obvinený učiteľ strávil dva dni v cele policajného zadržania.

Súd rozhodol o väzbe, učiteľ sa odvolal

O osude učiteľa rozhodol spišskonovoveský súd v sobotu krátko pred 13. hodinou.

Ako informoval košický prokurátor Milan Filičko, návrh na vzatie do väzby bol podaný v piatok.

Obvinený je stíhaný za trestný čin sexuálneho zneužívania.

„K podrobnostiam skutku sa nebudeme vyjadrovať, keďže poškodené sú maloleté osoby. Návrh na vzatie do väzby sme odôvodnili obavu, že by obvinený na slobode mohol ovplyvňovať svedkov a tiež pre obavu, že na slobode by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ informoval Filičko.

Súd akceptoval návrh prokuratúry v celom rozsahu a vzal obvineného do väzby.

„Obvinený podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť. O väzbe tak bude s konečnou platnosťou rozhodovať Krajský súd v Košiciach,“ dodal Filičko.