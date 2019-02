Škodovka v Krompachoch zrazila chodca, zraneniam podľahol

Už tretia tragická nehoda na Spiši. Polícia prijíma zvýšené bezpečnostné opatrenia.

3. feb 2019 o 23:09 Mária Šimoňáková

KROMPACHY. Ďalšia tragická nehoda na Spiši. V nedeľu večer v Krompachoch škodovka zrazila staršieho chodca. Ten na mieste zomrel.

K nehode večer došlo aj v obci Smižany. Staršiu ženu zrazilo auto na priechode pre chodcov. Previezli ju do nemocnice.

Za uplynulý týždeň ide už o tretiu smrteľnú nehodu v okrese Spišská Nová Ves.

Polícia v tejto súvislosti prijíma zvýšené bezpečnostné opatrenia v okrese.

Nehodu neprežil starší muž

K aktuálnej tragickej nehode došlo pri vstupe do mesta Krompachy v smere od Spišskej Novej Vsi.

Starší muž, pravdepodobne Krompašan, prechádzal po hlavnej ceste po pravej strane. Pravdepodobne mal namierené do časti mesta Stará Maša.

Tesne pred odbočkou ho zrazil vodič škodovky, jazdiaci v smere pohybu chodca.

Auto staršieho muža zachytilo pravou prednou časťou.

Po nehode ostala pravá časť auta rozbitá, rovnako tak aj pravá časť čelného skla.

Muža po nehode ostal nehybne ležať vpravo mimo hlavnej cesty.

Podľa našich informácií bol vodič škodovky po nehode v šoku.

Nehoda za dažďa a slabej viditeľnosti

„Pod nehodu, ku ktorej došlo v meste Krompachy, sa pravdepodobne podpísalo nepriaznivé počasie, kedy nepriaznivé poveternostné podmienky, dážď a reflexia asfaltu komplikujú vodičom výhľad. Samozrejme, nemôžeme povedať, kto pochybil, to bude predmetom ďalšieho skúmania,“ uviedol na mieste nehody riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ Jaroslav Dulík.

„Smer pohybu chodca v čase nehody, možnosť zabránenia zrážke vodičom vozidla, respektíve čo bolo technickou príčinou nehody, to všetko sa bude skúmať,“ zdôraznil znalec z odboru dopravy Peter Onderuš.

Tri tragické nehody

Za posledný týždeň ide už o tretiu smrteľnú nehodu v okrese Spišská Nová Ves.

Dve sa stali za bieleho dňa v blízkosti domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi.

„Skôr to vyhodnocujeme ako nepozornosť účastníkov cestnej premávky, nesúviselo to s rýchlosťou, ale išlo o zastavenie a cúvanie nesprávnou technikou,“ uviedol policajný riaditeľ Dulík.

Ako potvrdil, vzhľadom na nepriaznivú dopravnú situáciu polícia prijme zvýšené bezpečnostné opatrenia.

„V tejto súvislosti by som chcel apelovať na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa správali zodpovedne, aby používali reflexné prvky. Naozaj viditeľnosť v takom zlom počasí je minimálna a vodiči majú zúžený výhľad. Chodci by mali na to myslieť pre vlastnú bezpečnosť,“ zdôraznil policajný riaditeľ.

Vonku pršalo, viditeľnosť bola zlá. (zdroj: Mária Šimoňáková)