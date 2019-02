Riaditeľ školy vo Veľkej Lomnici dostal za päť rokov 52-tisícové odmeny

Starosta je presvedčený že si ich zaslúžil. Zákon neporušili.

5. feb 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

VEĽKÁ LOMNICA. Riaditeľ Základnej školy s materskou školou vo Veľkej Lomnici (okres Kežmarok) získal vlani na odmenách viac ako 11-tisíc eur.

Niektorým obyvateľom obce sa zdá táto suma prehnaná, starosta Peter Duda (nez.) je presvedčený o tom, že riaditeľ si odmeny zaslúži.

Základná škola vo Veľkej Lomnici pozostáva z dvoch subjektov – základnej školy a základnej školy s materskou školou – elokované pracovisko.

Školu navštevuje vyše 800 žiakov. Desať rokov škole i škôlke riaditeľuje Ladislav Husár.

Škola hospodári s ročným rozpočtom približne 1,5 milióna eur.

Pred časom v škole prebehla rekonštrukcia za 300-tisíc eur. Financovaná bola z nenávratných zdrojov. Vďaka rekonštrukcii sa podarilo znížiť energetickú náročnosť budovy o polovicu.

Za päť rokov vyše 52-tisíc na odmenách

Riaditeľ školy získal zaujímavé ročné odmeny päť rokov po sebe.

Od roku 2014 si tak k 30-tisícovému ročnému platu pripísal celkovo odmeny takmer 52-tisíc eur.

„Som presvedčený o tom, že riaditeľ školy si túto odmenu zaslúžil. Udeľovanie odmien riaditeľovi, ako štatutárovi školy je v mojej kompetencii. Na odmeny sú určené peniaze, ktoré obec získa od štátu v rámci preneseného výkonu na školy od štátu. Nie sú to peniaze z obecnej kasy. Stretol som sa aj s termínom, že ide o šialené peniaze. Ja to za šialené nepovažujem. Šialené je, ak niekto spácha odsúdeniahodný skutok. Odmeny boli udelené plne v súlade so zákonom. Nič nebolo porušené,“ uviedol starosta obce Peter Duda.