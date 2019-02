Investor chce vo Veľkej Lomnici spracovávať hliník. Miestni majú obavy

Majú strach o svoje zdravie.

5. feb 2019 o 11:08 Mária Šimoňáková

VEĽKÁ LOMNICA. V obci Veľká Lomnica (okres Kežmarok) plánuje investor rozbehnúť výrobu na spracovanie hliníka.

Obyvatelia sa však obávajú, že prevádzka bude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Kritizujú aj to, že obec málo a neskoro ľudí informovala o plánovanej výrobe.

Obavy Lomničanov

„V obci sa rozhodli postaviť priemyselný park na spracovanie hliníka. Dopad na životné prostredie a na naše zdravie je, dovolím si tvrdiť, 'fatálny',“ píše sa v maili, ktorý sme dostali do redakcie.

„Je dobré, že sa obec snaží rozhýbať ďalšiu výrobu u nás, ale prečo to ľuďom nepovedala? Ja som sa to dozvedela iba z počutia. Nikde som to nevidela. Mám deti, čo ak to bude mať zlý vplyv na ich zdravie?“ poznamenala Lomničanka Monika.

Priemyselná zóna mimo obce

Obec Veľká Lomnica leží v podhorí Vysokých Tatier a žije prevažne z cestovného ruchu.

Podľa slov starostu obce Petra Dudu (nezávislý) segment cestového ruchu však nie je taký veľký, aby uživil všetkých. Preto sa v obci zameriavajú aj na rozvoj v iných oblastiach.

Ešte v roku 2017 schválili zmenu územného plánu, kde na začiatku obce vytvorili priestor na priemyselnú zónu. Tá bola pôvodne plánovaná v obci, v blízkosti rezidenčných zón.

Teraz sa priemyselná zóna nachádza zhruba 2 kilometre vzdušnou čiarou od obce.

Nová priemyselná zóna, v ktorej je plánovaná výroba, nadväzuje na už existujúcu priemyselnú zónu, v ktorej vyrába francúzska spoločnosť.

Výhodou je aj jej poloha, zhruba tri kilometre od vjazdu na diaľnicu D1.

„Investor má v pláne vybudovať jednu výrobnú halu na opracovanie hliníkových odliatkov pomocou CNC strojov, teda nie hlinikáreň. Podobná výroba už dnes funguje aj v Poprade,“ priblížil zámer investora starosta Veľkej Lomnice.

Zámer investora

„Ja v tejto dedine žijem 45 rokov a rád by som, ak mi bude zdravie slúžiť, tu žil ďalších 45 rokov. Nechcem sem pustiť niečo, čo by malo negatívny vplyv na nás všetkých. Nie som odborník na životné prostredie. Pevne verím, že naša krajina má tak nastavené normy na životné prostredie, že pokiaľ ten investor nepreukáže, že prevádzka je neškodná alebo nie je v rámci daných noriem, tak prevádzku u nás mať nebude. To som tvrdil aj investorom - ak stanoviská nebudú kladné, súhlas z obce nebude,“ zdôraznil Duda.

Zatiaľ je to v štádiu zámeru.

„Chcem ubezpečiť Lomničanov, že ak nebudú súhlasné stanoviská kompetentných orgánov, nebude vydané stavebné povolenie,“ doplnil Duda.

Investor: Prevádzka bude sledovaná

Podľa developera projektu Jána Miška, všetky informácie o plánovanej výrobe sú dostupné na environportáli.

„Ide o prevádzku bežného typu, ktorých je na Slovensku viacero. Pôjde o bežné odlievanie hliníka pod tlakom, pričom komponenty sa budú ďalej opracovávať aj s povrchovou úpravou,“ priblížil Miško.

Ako zdôraznil, výroba je prísne sledovaná najmä orgánmi životného prostredia, ako je napríklad aj inšpekcia životného prostredia.

Prevádzka má nastavené emisné normy, ktoré sú prísne sledované.

Odberateľom výrobkov zo závodu bude nemecký odberateľ, ktorý je náročný nielen na kvalitu dodaných výrobkov, ale aj na dodržiavanie emisných noriem počas ich výroby.

Zámer v pripomienkovom konaní

Na margo zlej či malej informovanosti o zámere v obci starosta zareagoval: „Zámer bol zverejnený verejnou vyhláškou na úradnej tabuli. Mám pocit, že v dnešnej dobe sa už strácame v toľkých informáciách, je ich toľko, že ľudia si ich nevšímajú. Nateraz je zámer v pripomienkovom konaní, každý môže do toho vstúpiť a podať pripomienku a kompetentné orgány a investor sa s tým budú musieť vysporiadať.“