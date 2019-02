Horolezci odmietajú návrh návštevného poriadku TANAP-u

Veľké výhrady majú aj iné skupiny návštevníkov Tatier.

7. feb 2019 o 16:29 TASR

VYSOKÉ TATRY. Slovenský horolezecký spolok JAMES nesúhlasí s novým návrhom návštevného poriadku Tatranského národného parku (TANAP), ktorý vo štvrtok verejne odprezentovali vo Vysokých Tatrách.

Uviedol to predseda spolku Igor Koller s tým, že pre nich je návrh neakceptovateľný z viacerých dôvodov.

„Hlavná argumentácia je veľmi jednoduchá, my podporujeme zákazy stanovania, bivakovania, nadmernej ťažby či používania dronov. Chýba nám však vyhodnotenie environmentálnej situácie. Nový návštevný poriadok je v určitých častiach mäkší, ale celkovo má oveľa väčšie reštrikcie a my sa pýtame, na základe čoho? Očakávali by sme, že ak sa napríklad kamzičej populácii darí, reštrikcie budú menšie, nie naopak. Nie sme ochotní sa s tým zmieriť a ani teraz sme nepočuli rozumné argumenty," konštatoval Koller.

Tri mesiace bez horolezectva

Reagoval najmä na trojmesačné obdobie, počas ktorého je celé územie národného parku z dôvodu ochrany prírody úplne uzavreté pre horolezcov.

Prečítajte si tiež: Snahou Správy TANAP je, aby nový návštevný poriadok platil už v lete

Vykonávanie horolezectva bude možné od 1. júna do 31. októbra a od 15. decembra do 15. apríla.

Správa TANAP zároveň vymedzila 13 oblastí, v ktorých sa nebudú môcť pohybovať vôbec.

„Tieto obmedzenia vyplývajú z odborného poznania tohto územia a z toho, že starý návštevný poriadok bol už prekonaný. Máme zodpovednosť, aby sme národný park zachovali aj pre generácie, ktoré prídu po nás. Kamzíkov síce pribúda, ale neargumentujeme iba ochranou kamzíka, sú tam aj iné biotopy. Toto obdobie je mimoriadne citlivé na rozmnožovanie kamzíka, zahrabávajú sa svište. Keď na tomto území aj ostatné záujmové skupiny, ako napríklad horskí vodcovia toto rešpektujú, tak by malo byť samozrejmosťou, že aj športová verejnosť bude obmedzenie rešpektovať a očakával by som, že s prirodzenou pokorou," upozornil riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko.

Dodal, že fauna parku zmenila svoj biorytmus, a tým že je sústavne atakovaná prítomnosťou človeka, svoj denný rytmus prijímania potravy vymenila za nočný.

Aj to je dôvod, prečo by malo byť dovolené vykonávať športovú činnosť v národnom parku len od východu slnka po jeho západ.

„Uvedomujeme si určité praktické pripomienky, ktoré sa týkajú nástupov či zostupov z horolezeckej túry, alebo nejakých núdzových dojazdov pre vzdialenosť. V tejto súvislosti budeme čakať na písomné pripomienky a následne ich vyhodnotíme," ubezpečil Majko.

JAMES nesúhlasí s koncom vysokohorskej turistiky

Vysokohorská turistika (VHT) VHT je aktivita vo vysokohorskom prostredí, ktorá v slovenských podmienkach tvorí medzistupeň medzi klasickou turistikou a horolezectvom.

Turisti pri VHT vstupujú aj do terénu mimo značených turistických ciest, zväčša v 1. a 2. stupni náročnosti horolezeckého terénu v 6-miestej stupnici.

Pri VHT by sa mal turista pohybovať v teréne výhradne pod dohľadom špeciálne licencovaného inštruktora (nie horského vodcu) a ovládať základy pohybu a istenia v teréne spomínanej náročnosti.

JAMES aj napriek argumentom ochranárov dospel k rozhodnutiu, že chce celý tento návrh odmietnuť ako celok, aby sa pripravil nový a modernejší návštevný poriadok, podobný ako inde vo svete.

Okrem iného spolok nesúhlasí s vylúčením vysokohorskej turistiky z návštevného poriadku a sú tiež zásadne proti udeľovaniu výnimiek.

„V zásade výnimky podporujú korupčné správanie v spoločnosti. Buď je niečo zakázané a platí to, alebo si niekto vybaví výnimku a dostane ju," zdôvodnil Koller.

Problém vidí spolok aj v chýbajúcej zonácii TANAP.

Podľa neho by mal byť nový návštevný poriadok voľnejší, zrozumiteľnejší a nemal by byť o obmedzovaní na členstvo v rôznych organizáciách.

Zároveň by však mal byť striktnejší pri dodržiavaní pravidiel a tých, ktorí ich porušujú, viac postihovať a sankcionovať.

Psy majú byť v TANAP-e zakázané

V rámci štvrtkovej diskusie vyjadrili svoj nesúhlas s predloženým návrhom aj vodáci, skialpinisti, strážcovia prírody či psičkári, keďže v návštevnom poriadku je napríklad úplne zakázaný pohyb psov v národnom parku.

Podľa riaditeľa Správy TANAP si však ľudia za to do istej miery môžu aj sami.

„Toto vyhodnocujeme ako zásadný a negatívny vplyv v alpínskom stupni. Psy, ktoré ľudia púšťajú na voľno, prenasledujú divú zver, chránené živočíchy a často sa ich boja aj ľudia. Preto požadujeme, aby sa psy v národnom parku nevyskytovali," zdôvodnil Majko.

Dodal, že verejnosť má na predkladanie svojich pripomienok k návrhu čas do 21. marca, následne sa všetky vyhodnotia, a až tak dôjde k schvaľovaciemu procesu.

„Niektoré argumenty sú akceptovateľné, sú aj rozumné, ale zase niektoré mi pripadajú, ako keby ľudia zabudli, že už nežijeme v komunizme a nechcú rešpektovať vlastnícke práva. Našou snahou je nájsť dohodu," uzavrel Majko.

Cieľom Správy TANAP je, aby návštevný poriadok, ktorý nie je platný takmer dva roky, vstúpil do platnosti od novej letnej turistickej sezóny.