Proti návrhu Návštevného poriadku TANAP-u sa už postavili tisícky ľudí

Odporcovia sformulovali hromadnú pripomienku.

20. feb 2019 o 14:41 (aktualizované 20. feb 2019 o 16:30) Martin Belej

VYSOKÉ TATRY. Návrh nového Návštevného poriadku Tatranského národného parku (NP TANAP) predstavili po dlhých rokoch príprav verejnosti začiatkom februára tohto roku.

Proti jeho obsahu a najmä chystaným zmenám pravidiel pre horolezectvo a turistiku sa okamžite dvihla vlna odporu hlavne medzi ľuďmi, ktorí vykonávajú tieto činnosti v prostredí Tatier.

Štyri stavovské organizácie a tisíce nespokojných ľudí už podpísali hromadnú pripomienku voči navrhovanému zneniu NP TANAP tak, ako ho pripravila Správa TANAP a predložila ho koncom januára na posúdenie a pripomienkovanie.

Verejnosť má na predkladanie pripomienok čas do 21. marca, potom sa vyhodnotia a na rade bude schvaľovací proces.

Správa TANAP chce nový návštevný poriadok uviesť do platnosti a praxe ešte pred začiatkom tejto letnej sezóny, teda do júna 2019.

Spojili sa horolezci, turisti aj skialpinisti

Hromadnú pripomienku iniciovali prostredníctvom svojich predsedov, resp. prezidentov štyri kľúčové organizácie, ktoré zastrešujú rôzne športové a rekreačné aktivity v Tatrách.

Sú to Slovenský horolezecký spolok JAMES, Klub slovenských turistov, Slovenský vysokohorský turistický spolok a Slovenská skialpinistická asociácia.

Pripomínajú, že s ochranármi majú v mnohých bodoch spoločné záujmy.

„Hlásime sa k zachovaniu biodiverzity, pestrosti zloženia chránených druhov fauny a flóry. Rešpektujeme najprísnejší režim, výluku našej činnosti vo vybraných častiach parku. Spolky, ktoré sú iniciátormi tejto pripomienky, majú ochranu prírody vo svojich stanovách a je trvalou súčasťou ich aktivít. Chodíme do Tatier ako aktívni ochranári a sme prví, ktorí budú proti ich komercionalizácii,“ píšu signatári.

„Turistov, horolezcov, skialpinistov, horských lyžiarov, chatárov, nosičov a horských vodcov považujeme za neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Tatier. Sme presvedčení, že ich aktivity neboli a nie sú proti záujmom ochrany prírody.“

Vytýkajú osem základných bodov

Svoje hlavné pripomienky zhrnuli do ôsmich základných bodov.

V nich vytýkajú novému návrhu NP TANAP okrem iného likvidáciu ľahkého horolezectva (známeho ako VHT), obmedzenie výcvikových priestorov pre horolezectvo a VHT, absolútne vylúčenie nočného pohybu pri týchto aktivitách, ako aj zásadne nesystémový princíp výnimiek zo znenia NP.

Osobitne vytýkajú Správe TANAP nedostatok exaktne podložených údajov o zlom vplyve spomínaných aktivít na prírodu v Tatrách.

Tie sa týkajú najmä navrhnutých nových foriem a termínov sezónnych uzáver, ktoré pôvodne vznikli ešte v 70. rokoch minulého storočia a návrh NP ich upravuje a rozširuje.

„Nepoznáme vedecký a štatistický dôkaz, že by športovo-rekreačná činnosť mala za následok zhoršenie stavu predmetov ochrany. Opak je realitou, ako príklad uvádzame zvyšujúce sa a dlhodobo na vysokej úrovni sa držiace stavy kamzíkov, vychádzame z podkladov Štátnej ochrany prírody (ŠOP) o sčítaní kamzíkov,“ argumentujú iniciátori hromadnej pripomienky.

Návrh odmietajú ako celok

Signatári navrhujú predložený návrh NP neprijať ako celok.

„Navrhujeme vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej súčasťou okrem pracovníkov ŠOP budú aj zástupcovia mäkkej formy turizmu v TANAP-e. V diskusii so zainteresovanými stranami pripraviť moderný, jednoduchý, jasný, vykonateľný a nediskriminujúci návštevný poriadok,“ píše sa v pripomienke.

„V národnom parku má popri ochrane prírody rovnocenné zastúpenie aj rekreačná a športová funkcia vykonávaná trvalo udržateľným spôsobom. Túto mäkkú formu turizmu v TANAP-e predstavujú turisti, horolezci, skialpinisti, horskí lyžiari, environmentálni sprievodcovia, horskí vodcovia, nosiči a chatári. Ich činnosť je dlhodobou súčasťou kultúrneho dedičstva Tatier a nemá na prírodu negatívny vplyv alebo dopad. Preto ich možno považovať za trvalo udržateľné na rozdiel od rozširujúcej sa činnosti developerov a ťažby dreva,“ pripomínajú signatári.

Vytýčili základné tézy

Stavovské organizácie zároveň vytýčili štyri hlavné tézy, ktoré by mal podľa nich nový NP TANAP obsahovať.

Žiadajú v nich zohľadňovať reálny stav vykonávania mäkkých foriem turizmu v TANAP-e s prihliadnutím na vývoj v populáciách fauny a flóry v TANAP-e za posledné desaťročia.

Ďalej umožniť nevyhnutné operatívne obmedzenia vykonávania mäkkých foriem turizmu v TANAP-e, ktoré budú prijímané na základe zistení z terénnej vedeckej činnosti pracovníkov ŠOP v prípadnej spolupráci s mimovládnymi organizáciami a verejnosťou.

Signatári tiež navrhujú namiesto celoplošných zákazov využívať nudging, teda mäkkú formu ovplyvňovania správania formou otvorenej profesionálnej komunikácie s verejnosťou podľa vzoru Horskej záchrannej služby.

Ten má podľa nich preukázateľne lepší dopad a výsledky ako tvrdé zákazy s pokutami.

Poslednou zásadnou tézou je v novom NP definovať športovo-rekreačné horské aktivity v zmysle medzinárodných štandardov bez vyžadovania členstva v spolkoch alebo inak diskriminujúcim spôsobom a s prihliadnutím na individuálnu zodpovednosť návštevníka.

Správa TANAP: Prvotná je ochrana prírody

Už po dvoch verejných pripomienkovaniach návrhu NP TANAP začiatkom februára v Liptovskom Mikuláši a vo Vysokých Tatrách pripustil riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko, že sa do dokumentu zapracujú aj niektoré pripomienky.

„Uvedomujeme si určité praktické pripomienky, ktoré sa týkajú nástupov či zostupov z horolezeckej túry alebo nejakých núdzových dojazdov pre vzdialenosť. V tejto súvislosti budeme čakať na písomné pripomienky a následne ich vyhodnotíme," povedal pre TASR Majko.

„Niektoré argumenty sú akceptovateľné, sú aj rozumné, ale niektoré mi pripadajú, ako keby ľudia zabudli, že už nežijeme v komunizme a nechcú rešpektovať vlastnícke práva. Našou snahou je nájsť dohodu," avizoval šéf Správy TANAP.

Zároveň zdôraznil, že na území národného parku je absolútnou prioritou ochrana prírody, ktorej sa musia aj horolezci a turisti prispôsobiť.

„Obmedzenia vyplývajú z odborného poznania územia a z toho, že starý návštevný poriadok bol už prekonaný. Máme zodpovednosť, aby sme národný park zachovali aj pre generácie, ktoré prídu po nás. Keď to rešpektujú aj ostatné záujmové skupiny, ako napríklad horskí vodcovia, malo by byť samozrejmosťou, že aj športová verejnosť bude obmedzenie rešpektovať, a očakával by som, že s prirodzenou pokorou," upozornil Majko po zverejnení návrhu a prvých pripomienkach stavovských organizácií.

Stále chýba zonácia

Podobným zásadným sporom, aký priniesol návrh NP, nahráva aj stále chýbajúca zonácia TANAP-u.

Teda základný dokument, ktorý by okrem iného určil, aké aktivity sú na území národného parku povolené, v akých zónach a v akom rozsahu.

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) začiatkom toho roka pripustil, že nová zonácia nebude hotová do konca tohto volebného obdobia.

Čoraz častejšie a hlasnejšie sa pritom ozývajú hlasy, že neexistujúca zonácia len nahráva záujmom developerov a ľudí, ktorí rôznymi spôsobmi vážne zasahujú do prírodného prostredia národného parku pre komerčné využitie.

„Starý návštevný poriadok bol vypracovaný koncom 90. rokov. Chceli sme počkať alebo ho zosúladiť s pripravovanou zonáciou. Keďže to v podstate nie je možné a nálezom Ústavného súdu sa skončila platnosť návštevného poriadku, museli sme zareagovať," vysvetľuje časový nesúlad nového návštevného poriadku a chystanej zonácie Majko.

