Streľba na škole: Podľa odborníka na zbrane stačí okamih nepozornosti

Zranenia zo vzduchovky závisia od vzdialenosti a jej výkonu.

27. feb 2019 o 15:53 Jana Ogurčáková

KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V súvislosti so stredajším incidentom na základnej škole v Spišskej Novej Vsi, kde došlo počas streleckého krúžku k výstrelu a poraneniu žiaka, sme oslovili košického predajcu zbraní Martina Šuťáka.

Povedal nám, že žiaci základných škôl môžu na streleckom krúžku používať výhradne vzduchovku, aj to pod dohľadom inštruktora a dodržaní klasických bezpečnostných pravidiel.

„Deti so vzduchovkami praktizujú väčšinou terčovú streľbu, triafajú terčíky. Ešte pred výcvikom by sa mali zoznámiť s bezpečnou manipuláciou so zbraňou, nesmú mieriť na druhé osoby a správať sa vždy tak, akoby zbraň bola nabitá.“

Za nehodou pri streleckom krúžku môže podľa neho byť aj okamih nepozornosti.

„Sú to deti, pri streleckom výcviku sa môžu splašiť, otočiť sa, nedajbože potiahnuť spúšť a nešťastie je na svete. Guľka môže vyletieť nie priamo na terč, ale šikmo a brok sa môže odraziť a skončiť niekomu v hlave alebo trafiť ho do tela.“

Nemieriť na osoby

O prípadnej chybe pedagogického dozoru sa podľa neho nateraz nedá hovoriť.

„Je to okamih, chodím na strelnicu aj s dospelými ľuďmi, ktorí majú zbrojné preukazy a neverili by ste, čo niektorí dokážu urobiť.“

Šuťák predpokladá, že deti boli na začiatku streleckého krúžku poučené, ako so zbraňou bezpečne narábať.

„Už majú nejakú zodpovednosť. Keď tam má učiteľ napríklad päť detí s piatimi zbraňami, nemôže stáť každému za chrbtom, aby niekto niečo neurobil. Základom streleckého krúžku je bezpečnosť pri zaobchádzaní so zbraňou. Neotáčať sa so zbraňou, myslieť na ňu akoby bola stále nabitá, nemieriť na osoby na zvieratá a hlaveň musí byť stále otočená do bezpečného priestoru smerom k terču. Keď má nejakú poruchu, že žiakovi napríklad nevystrelí, netočí sa so zbraňou hore dolu, ale zdvihne ruku, aby prišiel učiteľ a odstránil chybu s tým, že zbraň je stále namierená do bezpečného priestoru.“

V školách slabšie typy

Odborník vysvetľuje, že na tieto pravidlá sa berie zreteľ aj na streleckých súťažiach. Ak niekto urobí chybu, je diskvalifikovaný.

Zranenie, ktoré môže spôsobiť vzduchovka, podľa neho záleží na vzdialenosti aj veku vzduchovky.

„Je tam viacero faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Modernými vzduchovkami nemáte problém zastreliť aj túlavého psa. To sú však vzduchovky, ktoré majú výkon na hranici povolenia, to je 15 joulov. Deti v krúžkoch, keď majú staré vzduchovky, tie majú polovičný výkon, teda 7,5 joula, a keď je zbraň staršia, výkon môže byť ešte nižší,“ vysvetľuje predajca zbraní.

Najhorším scenárom je zranenie oka.

„Keby to bolo z bezprostrednej blízkosti, môže dôjsť aj k vystreleniu oka. Zranenie môže byť povrchové, brok môže preniknúť do tela, vletieť pod kožu, do nejakej svaloviny, no kosť podľa mňa neprebije,“ dodal Šuťák.