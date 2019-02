Poprad môže kúpiť areál bývalého ústavu na Kvetnici, ponuku zvažuje

Budovu a pozemky ponúkajú za 950-tisíc.

28. feb 2019 o 12:41 TASR

POPRAD. Poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade na štvrtkovom zasadnutí rokovali, okrem iného, aj o ponuke na kúpu areálu bývalého liečebného ústavu na Kvetnici spolu s priľahlým parkom.

Rozhodli o poverení primátora Antona Danka zabezpečiť stanoviská príslušných ministerstiev k ďalšiemu postupu.

Danko: Veľké sústo pre mesto

Otázky sa týkajú najmä povinnosti zachovať účel využitia predmetného majetku, ďalej možnosti jeho využitia na poskytovanie sociálnych služieb a možností prevodu majetku neziskovej organizácie (n. o.) na mesto.

Zároveň, v prípade kladných stanovísk, bude vedenie mesta rokovať s vlastníkom - Odborným liečebným a sociálnym ústavom, n. o., o ďalšom postupe.

Podľa primátora by to bolo pre mesto veľké „sústo".

„Boli sme sa tam viacerí pozrieť, prešli sme si budovu dôkladne a máme informácie, v akom je stave. Zvnútra je to poctivá stavba, bude mať sto rokov, ale je v dobrom stave. Ide nám o pozemok a možno by sme budovu zvážili v budúcnosti využiť na zariadenie sociálnych služieb. Určite by sme tam neprevádzkovali nemocnicu alebo ústav," zdôraznil.

Kultúrna pamiatka chátra

Ide o funkcionalistickú budovu, ktorá bola postavená v 30. rokoch 20. storočia.

Bývalý liečebný ústav už viac ako desať rokov nie je v prevádzke a v roku 2016 areál nemocnice spolu s parkom vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.

„Je pravda, že tam zatekajú strechy, ale stavebne je v dobrom stave. Ak by sme tú budovu však chceli rekonštruovať a prípadne aj rozčleniť na viacero častí, to by si vyžiadalo minimálne päť až šesť miliónov eur," myslí si poslanec Milan Baran.

Za zaujímavý považuje návrh viacero poslancov, najmä z dôvodu rekreačno-oddychového využitia tejto mestskej časti.

„Otázok je tu veľmi veľa, ja by som to však nezavrhoval, hoci by to znamenalo veľmi veľkú investíciu, ktorá by zaťažila rozpočet. Nevzdával by som sa tohto zámeru," uviedol viceprimátor Štefan Pčola.

Dodal, že spolu s areálom nemocnice by mesto získalo aj 55 000 štvorcových metrov pozemkov, ktoré sú časťou kvetnického parku.

„Som za to, aby sa zachoval oddychovo-relaxačný ráz tohto územia s akcentom na zdravotné a sociálne služby," dodala poslankyňa Helena Mezenská.

Za 950-tisíc eur

Odborný liečebný a sociálny ústav v Prešove ponúkol mestu Poprad možnosť nadobudnúť predmetný nehnuteľný majetok za cenu 950 000 eur.

Cena, ako aj ďalšie podmienky odkúpenia, budú predmetom ďalších rokovaní.

Poprad okrem toho požiada Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo financií SR o stanoviská k ďalšiemu postupu, najmä k otázkam, či samospráva bude musieť zachovať účel, či bude môcť poskytovať len napríklad sociálne služby a ďalšie otázky, týkajúce sa prevodu majetku neziskovej organizácie.

Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb Poprad - Kvetnica, n. o. - v likvidácii - previedla predmetný nehnuteľný majetok na Odborný liečebný a sociálny ústav ešte v roku 2009 na základe zverejneného ponukového konania.

Odvtedy areál nemocnice dlhodobo chátra.