Múzeum turistiky v Poprade nebude, mesto naň nemá peniaze

Radnica sľúbila, že nepredá budovu vo Veľkej, kde malo sídliť.

28. feb 2019 o 19:05 SITA

POPRAD. Poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade vo štvrtok rozhodli o osude Múzea turistiky vo Veľkej.

Zahlasovali za odstúpenie od Partnerskej zmluvy, na základe ktorej malo mesto získať 710-tisíc eur z grantovej výzvy cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce na opravu budovy a zriadenie múzea.

Nepomohla ani petícia obyvateľov, ktorú za necelý týždeň podporilo 230 obyvateľov.

Radnica argumentuje tým, že projekt nie je reálne uskutočniteľný z časového a ani finančného hľadiska.

Primátor Anton Danko však verejne sľúbil, že mesto budovu nepredá.

Holostavba. A čo ďalej?

Prečítajte si tiež: V Poprade chcú zriadiť Múzeum turistiky. Budova je schátraná

„Myšlienka vytvorenia múzea nie je zlá, ale budova by bola po dokončení rekonštrukcie v zmysle predloženého projektu v stave holostavby, takže investícia mesta do tohto projektu by bola omnoho vyššia, ako sa predpokladalo. Náš odhad je, že náklady by sa odhadom vyšplhali až na 1,5 milióna eur,“ uviedla prednostka Mestského úradu v Poprade Oľga Netočná.

Podľa nej bol projekt šitý horúcou ihlou a má viacero neduhov.

„Mesto by síce malo opravenú budovu, ale nedisponuje žiadnymi exponátmi, ktoré by tam umiestnilo, a tak sa nemôže uchádzať ani o zriadenie takejto inštitúcie. V projekte sa nerátalo ani s vytvorením depozitára, ktorý by musel byť súčasťou múzea."

Ďalší problém by bol podľa prednostky termín realizácie projektu, ktorý bol stanovený v zmysle Partnerskej zmluvy na 18 mesiacov, čo nie je reálne naplniť.

„Len verejné obstarávanie trvá rok,“ dodala prednostka.

Radnici vytýkajú spiatočníctvo a dehonestáciu histórie

Autor petície Rastislav Mačura, člen neformálnej skupiny občanov Priestor pre krajinu a kultúru, si však myslí, že postoj radnice je spiatočnícky.

Je to totiž 100 rokov odvtedy, keď v roku 1918 mesto prevzalo pôvodné Tatranské múzeum pod svoju správu a nadviazalo na kultúrny a historický odkaz predchádzajúcich generácií.

Prečítajte si tiež: Mesto Poprad kúpilo budovu bývalého múzea vo Veľkej

Za podporu projektu sa prihováral aj Klub Veličanov, jeho predseda Milan Hámor ponúkol mestu pomoc v podobe verejnej finančnej zbierky v radoch Veličanov, aby zachránili odkaz svojich predkov.

Poslankyňa MsZ Tatiana Husárová uviedla: „Pred sto rokmi, v čase krízy, sa naši predkovia skladali, aby mohli nadobudnúť toto múzeum do vlastníctva, preto tento krok považujem za dehonestáciu histórie a navrhujem odložiť tento bod rokovania."

Otázka, či to má zmysel

Poslankyňa Anna Ondrušeková, ktorá je zároveň predsedníčkou Kultúrnej komisie pri MsZ, naopak, otvorene vystúpila proti zriadeniu Múzea turistiky.

„Som prvá, ktorá by dvihla ruku za, keby tento projekt dával zmysel, ale v podobe v akej je, je nereálny. Do Podtatranského múzea nepríde ani 10-tisíc návštevníkov ročne, kto bude chodiť do Múzea turistiky? Zamyslime sa, či to má naozaj zmysel,“ dodala Ondrušeková.

Podľa nej sú v mestskej časti Veľká tri kultúrne objekty, všetky sú v stave, že potrebujú finančnú injekciu.

„Nepotrebujeme budovať ďalšie kultúrne inštitúcie, keď nám chátrajú budovy,“ uzavrela poslankyňa.



Podľa Jána Simkaniča, iniciátora a autora projektu, chyba sa stala už za predchádzajúceho vedenia mesta, ktoré kládlo dôraz len na technickú stránku projektu – opravu budovy a sami nevedeli, čo s ňou.

„Preto sme prišli s myšlienkou zriadiť v budove Múzeum turistiky, vďaka čomu mesto získalo dotáciu, no zabudlo na obsahové naplnenie projektu,“ uviedol Simkanič.

Čo sa týka zbierkových predmetov, tie by podľa neho neboli problém, sám má nejaké, ďalšie sa nachádzajú v depozite Podtatranského múzea, no predchádzajúce vedenie o to nemalo skutočný záujem a nedotiahlo projekt do konca.

Poľského partnera nepoškodia

V grantovom projekte mal byť poľským partnerom mesta Poprad Tatrzańsky Park Narodowy a mesto Zakopane, ktoré malo v rámci projektu vytvoriť Múzeum horolezectva a lyžiarstva.

Na poľskej strane to však urobili inak. „Poliaci majú budovu aj zbierkové predmety, v rámci projektu už mali iba zrekonštruovať a zmodernizovať priestory,“ vysvetľuje prednostka Netočná.

Podľa nej odstúpenie mesta od Partnerskej zmluvy poľskému partnerovi nijako nepoškodí.

Radnica sa dokonca pokúsila nájsť náhradne riešenie - Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý je zriaďovateľom múzeí a galérií.

Prešovská župa už údajne aj predbežne prisľúbila pomoc.



„Treba si uvedomiť, že v tejto chvíli mesto odstúpením od projektu nič nestratí, nepríde o žiadne peniaze, ale keď v ňom zotrváme, budú z toho problémy, pretože nie je reálne splniť požiadavky, ku ktorým by sme sa podpisom zmluvy zaviazali,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.

Danko sľúbil, že mesto budovu nepredá

Dal zároveň verejný sľub, že radnica budovu, v ktorej malo Múzeum turistiky vzniknúť, nepredá.



Mesto sa zapojilo do výzvy cezhraničnej spolupráce ešte v októbri 2017, keď zastupiteľstvo aj schválilo podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 - 2020.