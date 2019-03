Tatry zasiahne silný vietor, môže mať až silu orkánu

Meteorológovia vydali výstrahy na noc z nedele na pondelok.

10. mar 2019 o 10:43 Martin Belej

POPRAD. V noci z nedele na pondelok zasiahne najmä horské oblasti Tatier mimoriadne silný vietor.

Podľa informácií portálu imeteo.sk začne silný vietor fúkať v nedeľu večer a počas noci môže dosiahnuť až silu orkánu.

Vietor s touto silou môže spôsobiť rozsiahle škody a je nebezpečný pre ľudské aktivity.

Po polnoci môže prísť orkán

Večer podľa imeteo.sk začne fúkať západný vietor s rýchlosťou okolo 20 m/s.

Po polnoci sa vietor bude meniť na severozápadný a začne silnieť.

V nižších polohách by nárazy mali dosahovať do 25 m/s, no v horách bude fúkať v nárazoch až do 33 m/s, čo zodpovedá sile mohutnej víchrice.

Podľa predpovedí v nižších oblastiach Tatier bude fúkať nárazový vietor silou do 25 m/s.

V polohách okolo 1 500 m n. m. by priemerná rýchlosť vetra po polnoci mala dosahovať 20 m/s a v nárazoch až cez 45 m/s (162 km/h), čo už zodpovedá orkánu.

Výstrahy druhého stupňa

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa pred vetrom pre tatranskú oblasť.

Platí aj v okresoch Poprad a Kežmarok, vrátane hôr, od nedele 21. hodiny do pondelka 6. rána.

Medzi nedeľňajšou 17. hodinou a pondelkovou 9. hodinou platí okrem toho nižší, prvý stupeň výstrahy pred vetrom.

"Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pešiu turistiku a horolezectvo. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," varuje SHMÚ.

Aj Horská záchranná služba návštevníkom horských oblastí odporúča, aby podmienkam prispôsobili výber túry a zvážili pohyb na hrebeňoch hôr a nad pásmom lesa.

Spôsobí to Eberhard

Príčinou mimoriadne silného vetra bude podľa imeteo.sk tlaková níž, ktorú meteorológovia pomenovali Eberhard.

Presúva sa počas nedele Európou, večer sa presunie nad západné Poľsko a po polnoci by sa jej stred mal nachádzať nad Varšavou.

Súčasne Eberhard ovplyvní aj naše územie. "Dostaneme sa totiž do silného tlakového gradientu medzi touto tlakovou nížou a tlakovou výšou, ktorá sa rozkladá nad Stredomorím, čo znamená silný vietor," píše imeteo.sk