Dôchodkyňa bojuje o prenosný kyslíkový prístroj, v poisťovni nepochodila

Keď vypadne elektrina, je v ohrození života.

14. mar 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

BETLANOVCE. Sedemdesiattriročná Anna Gurovičová z Betlanoviec (okres Spišská Nová Ves) trpí chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Ide o vážne, život ohrozujúce ochorenie v štvrtom stupni.

K životu potrebuje kyslíkový prístroj, ktorý má, vyžaduje si ale pevné napojenie na elektrinu. Tá však v obci často vypadáva.

Anna sa počas výpadku môže aj zadusiť.

Bojuje o prenosný kyslíkový prístroj, na ten však podľa predpisov poisťovne nemá nárok, keďže už nepracuje.

Kyslík z prístroja vdychuje trikrát denne

„Na kyslíkovom prístroji musím byť trikrát denne aj dve hodiny. Bez prístroja nemôžem ísť ani vonku, napríklad do obchodu, nevládala by som s dychom,“ posťažovala sa dôchodkyňa.

Dýchanie jej skomplikoval aj nedávny úraz s chrbticou. Dôchodkyňa žije v dome sama, deti má v zahraničí.

Dcéra Anna jej z Nemecka doniesla príručný kyslík v malých plechovkách. V nevyhnutých prípadoch to vie využiť. Horšie je to však v prípade, keď v obci vypnú elektrinu.

V poisťovni nepochodila

„V roku 2018 sme mali takýchto výpadkov 22. Pre mňa je to veľmi veľa. Ak vypnú prúd, nemám si do čoho môj kyslíkový prístroj zapojiť. Z elektrárne mi síce vopred zavolajú, že budeme bez prúdu, no mňa vtedy chytí panika a veľmi sa bojím, že nebudem mať ako dýchať,“ zdôraznila Anna.

Pomohol by jej prenosný kyslíkový prístroj. Požiadala si oň u svojho lekára aj v zdravotnej poisťovni, v ktorej je poistená.

„Povedali mi, že takýto prístroj môžu dať iba pacientom, ktorí ešte chodia do práce. Moja lekárka mi zavolala, že moju žiadosť o zapožičanie prístroja zamietli,“ priblížila chorá dôchodkyňa.

Odporúčali privolať záchranku

Dôchodkyni odporúčali, aby si v prípade potreby zavolala záchranárov. Tej sa to však zdá absurdné.

„Najbližšie má byť vypnutá elektrina 26. marca od 11. do 14. hodiny. Informovali ma z elektrární. Povedali mi, že si mám privolať záchranku. A čo ak v tom čase nebude môcť prísť, lebo bude na inom prípade? To je pre náš štát lacnejšie, aby som zakaždým volala záchranku a ona vyrazila, ako ten prenosný prístroj? Niekedy si myslím, že ten náš štát je až veľmi sociálny, no iba pre niektorých. Pre horných 10-tisíc, nie pre ľudí ako som ja,“ zamyslela sa dôchodkyňa.

K lekárovi chodí taxíkom

Ak má problémy, ide k lekárovi do 15 kilometrov vzdialeného Popradu. Zavolá si taxík, aby sa do Popradu dostala skôr, aby vydržala s dychom.

Za taxík zaplatí 18 eur. Dôchodok aj po niekoľkých zvýšeniach má 231 eur.

Ak by mala prenosný kyslíkový prístroj, bolo by to lepšie. K autobusovej zastávke to má 200 metrov, lístok ju stojí 20 centov do Popradu.

Vzala by si so sebou prenosný prístroj a problém by nebol.

Na prístroj za 1 500 eur však nemá nárok. Poisťovňa ju odmietla.

Poisťovňa: Pacient musí byť zamestnaný

„Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa pri rozhodovaní riadila odborným usmernením ministerstva zdravotníctva (MZ) o poskytovaní dlhodobej domácej oxygenoterapie a metodickým pokynom hlavného odborníka rezortu pre odbor pneumológia a ftizeológia na poskytnutie dlhodobej domácej oxygenoterapie. Poistenka nespĺňa podmienku platného odborného usmernenia MZ SR. Prenosný kyslíkový koncentrátor z prostriedkov verejného zdravotného poistenia je poskytovaný v prípade, že poistenec je v trvalom pracovnom pomere,“ uviedla Jana Martanovičová, hovorkyňa VšZP.

Ako doplnila, ak zdravotný stav poistenky vyžaduje návštevu zdravotníckeho zariadenia, ošetrujúci lekár, v súlade so zmluvou, objedná dopravu ako službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti z miesta bydliska do miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti a späť.

„Vozidlá dopravnej zdravotnej služby sú vybavené kyslíkovou fľašou a títo poistenci sú v ambulanciách zdravotníckych zariadení vybavovaní prednostne,“ priblížila hovorkyňa.

Prenosný kyslíkový prístroj pri plne nabitej batérii je funkčný 3 hodiny, potom je potrebné znova ho nabiť. Nabíjanie trvá 2 až 3 hodiny.

Ako sme sa dozvedeli, dôchodkyňa môže požiadať elektrárne o to, aby bola vedená ako chránený zákazník. Elektrárne ju tak prednostne zapoja.