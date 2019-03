Kukoľ o zápase v Michalovciach: Rozhodca nám kázal byť ticho a utekal do šatne

Popradčania už myslia na Skalicu, majú jej čo vracať.

15. mar 2019 o 0:00 Daniel Dedina

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Jeden zo šlágrov víkendového programu druhej futbalovej ligy sa uskutoční pod Tatrami.

Devätnáste kolo prinesie aj dve priame východniarske konfrontácie, v piatok popoludní v Družstevnej pri Hornáde a v nedeľu na dolnom Zemplíne.

Otáznik kola

Lokomotíva Košice – Prešov

V súboji tradičných značiek pôjde o dôležité body do tabuľky.

Lokomotíva zažije po zimnom reštarte súťažnú premiéru, keďže pred týždňom sa jej zápas v Banskej Bystrici vinou nespôsobilého terénu neuskutočnil.

Bude zaujímavé sledovať, služby koľkých brazílskych legionárov Košičania využijú.

Dostanú sa na maximálne stanovenú kótu piatich hráčov mimo EÚ v zápase?

Prešovčania na úvod jari podľahli Popradu, prípadná ďalšia prehra by ich už zrejme stiahla pod zostupovú čiaru.

Ťahák kola

Poprad – Skalica

Najbližšie kolo ponúka až dva veľké šlágre.

Prvé Pohronie hostí druhý Liptovský Mikuláš a štvrtý Poprad tretiu Skalicu.

Podtatranci strácajú na Liptákov tri body, za priaznivých okolností sa môžu po víkende ocitnúť na barážovej priečke.

„Ak budeme hrať svoju kombinačnú a nátlakovú hru, mohlo by to priniesť vytúžené ovocie,“ uvedomuje si skúsený stredopoliar FK Poprad Vladimír Kukoľ.

„Skalica má veľmi dobré mužstvo, presvedčili sme sa o tom na jeseň, keď sme tam prehrali 0:4. O to väčšia motivácia je teraz na našej strane. Súperovi máme čo vracať,“ netají.

Poprad odohral v týždni extrémne búrlivý pohárový duel v Michalovciach.

V závere to už neboli emočné iskry, ale poriadna vatra.

„Škoda tohto zápasu, myslím si, že sme neboli horším mužstvom. Dalo sa postúpiť, v druhom polčase sa však hra veľmi kúskovala, bol to faul za faulom. V závere rozhodca nemal toľko charakteru, aby ostal, radšej utekal do šatne,“ vyhlásil Kukoľ a pridal, čo Popradčanov nasrdilo najviac.

„Obaja hráči Zemplína schádzali po vylúčení z ihriska zhruba minútu. Rozhodca napriek tomu hneď po rozohrávke odpískal koniec, čo bolo pre nás nepochopiteľné. Ako kapitán som si to chcel s ním vysvetliť, on vravel len: ticho, ticho, ticho. A utekal preč. Vyzeralo to až komicky.“

V popradskom mužstve si už v tejto sezóne natiahlo pásku na rukáv viacero hráčov.

„Tentoraz nefigurovali v základe Števo Zošák, Jano Malec ani Stano Šesták, tak tréner určil mňa. Bolo mi cťou, je to vždy o zvýšenej hrdosti,“ dodal Vladimír Kukoľ.

Nádej kola

Trebišov – Lipany

Ďalší priamy východniarsky súboj nebude len záverečným zápasom tohto kola, domácemu celku sa v ňom núka zrejme posledná šanca chytiť ešte unikajúci druholigový vlak.

Slavoj minulý týždeň nestačil na Pohronie, hoci lídrovi zdatne sekundoval.

Ak by za kratší koniec ťahal aj tentoraz – o čom nechcú v klube ani počuť – strata na súperov narastie do nepríjemných rozmerov.

Nehovoriac o tom, že súperom Trebišova budú Lipany, teda priamy konkurent v boji o záchranu.

Šarišanov na úvod jari povzbudila remíza so Skalicou, aj oni zabojujú o posilnenie nádeje na úspech.

Program 19. kola II. ligy Piatok o 14.30 hod.: Lokomotíva Košice – Prešov, o 18.00 hod.: Pohronie – L. Mikuláš. Sobota o 14.30 hod.: Poprad – Skalica, Inter Bratislava – Bardejov, Šamorín – Petržalka, Komárno – Dubnica n/V. Nedeľa o 10.30 hod.: Žilina B – B. Bystrica, o 14.30 hod.: Trebišov – Lipany.