V Richnave postavia prvú štátnu základnú školu na Slovensku

Vyriešia tak kapacitný problém v susednej Kluknave.

19. mar 2019 o 18:23 Mária Šimoňáková

Ministreky Lubyová a Saková na rokovaní so starostami o richnavskej škole. (Zdroj: Mária Šimoňáková)

GELNICA. Jedným z problémov, ktoré trápi okres Gelnica, je aj preplnená škola v obci Kluknava. Roky v škole vyučujú na zmeny.

Neúnosná situácia viedla zriaďovateľa aj vedenie školy k razantnému kroku.

Zrušili školský obvod susednej obci Richnava.

Tam však škola chýba. Chýbajú aj pozemky, na ktorých by škola mohla stáť.

Hrozilo, že školáci z Richnavy nebudú mať kde v septembri nastúpiť.

Počty richnavských prvákov z roka na rok narastajú. Každý rok napĺňajú minimálne päť tried v kluknavskej škole. Tá už ich nemá kam umiestňovať.

Problém so školu odznel aj na utorkovom rokovaní vlády SR v okresnom meste Gelnica.

Predstavitelia obce aj okresu rokovali s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nom. SNS) a ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer).

Škola je naplnená po strechu

Na nové triedy v kluknavskej škole sa zmenila už knižnica, kabinety, väčšie triedy predelili priečkami.V škole už nemajú čo prestavovať na ďalšie triedy.

„Sme naplnení po strechu. Na zmeny sa učí neuveriteľných 16 tried z celkového počtu 36. Je to neúnosné,“ zdôraznila pred časom riaditeľka školy v Kluknave Jela Zimmermannová.

Obec Kluknava už pre tento školský rok nechcela prijať nových prvákov z Richnavy, nakoniec však urobila ústupok.

Kluknava vypovedala školský obvod Richnave

„Vlani sme zatiahli záchrannú brzdu, ale teraz už žiakov nemáme kde umiestniť. S Richnavou sme rozviazali zmluvu o školskom obvode a v apríli už prvákov z Richnavy nezapíšeme,“ zdôraznil pred stretnutím s ministerkou školstva starosta Kluknavy Štefan Kováč (nezávislý).

Ešte v roku 2018 prebehlo na Úrade vlády SR rokovanie ohľadom školy.

„Vlani sme dostali nejaké úlohy. Dohodli sme, čo ideme robiť, z našej strany sme splnili všetky úlohy. Bohužiaľ, obec Richnava neurobila nič,“ uviedol Kováč.

Na rokovanie s ministerkou Lubyovou išiel s nádejou, že sa problém konečne posunie.

„Máme 650 žiakov. Už nemáme žiadne kapacitné možnosti,“ doplnil kluknavský starosta.

Richnava milión od štátu neprijala

Úrad vlády chcel v Richnave postaviť prvú štátnu základnú školu, ktorej zriaďovateľom by nebola obec, ale štát.

Š kola mala stáť na pozemku ministerstva vnútra.

Obecné zastupiteľstvo v Richnave však toto riešenie odmietlo.

Richnava milión eur od vlády SR neprijala.

„Nemáme vlastné pozemky, nemáme na čom školu postaviť. Obci záleží na tom, aby sme školu mali, ale ani ľudia v dedine nám nechcú pomôcť, nechcú nám predať nijaké pozemky. Peniaze od štátu sme preto nevyužili,“ informoval starosta Richnavy Ivan Dunka (RIS).

September sa blíži a s ním aj nový školský rok. V obci chcú narýchlo postaviť tri prvácke triedy.

„Ide o budovu bývalej TJ, kde by sme vybudovali tri prvácke triedy. Žiaci sa budú učiť na zmeny. Malo by to na začiatok stačiť,“ vysvetlil Dunka.

Tri triedy však problém neriešia koncepčne.

Podľa Dunku postaviť nové triedy chcú ešte do začiatku školského roka. Z rozpočtu vyčlenili 200-tisíc eur. Či sa to podarí, ukáže čas.

Postavia štátnu školu na štátnych pozemkoch

Ako na tlačovke po skončení rokovania informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), po roku sa podarilo odstrániť jeden závažný problém.

„Vláda SR poskytne peniaze priamo z rezervy. Stavať sa bude na pozemku štátu, aby sa tá škola začala rýchlo stavať, aby samospráva túto investíciu nemohla odmietnuť,“ uviedol predseda vlády SR.

„Keďže obec nebola schopná na svojej úrovni tento problém dlhodobo riešiť, k riešeniu pristúpil štát. Bude to štátna škola, zriadená cez príslušný okresný úrad v spolupráci s ministerstvom vnútra. Tu nastala situácia, keď osobitné dôvody viedli štát k tomu, aby vyriešil školskú dochádzku v obci," povedala Lubyová.

Ako potvrdila, zriaďovateľ školy bude už v apríli riadiť zápis prvákov do novej školy.

Ešte nie je zrejmé, či pôjde o modulovú či murovanú školu.

Bývalý premiér na to vyčlenil 600-tisíc eur, Pellegrini je pripravený vyčleniť ďalšie prostriedky zo svojej rezervy.

Ako dodala Lubyová, budovanie štátnej školy nie je nárokovateľná vec, ale výsledok osobitného hodnotenia, kedy štát začal riešiť problém, keď riešenie na úrovni samosprávy zlyhalo.

Saková: Stratil sa rok

„V tejto súvislosti sa stratil rok, ale nie vinou štátu. Obecné zastupiteľstvo v Richnave odmietlo vykonať akékoľvek zmeny v územnom plánovaní a prijať riešenie,“ doplnila ministerka vnútra Denisa Saková.

Nová škola by mala byť realitou najskôr na budúci rok. Od septembra by sa mali prváci učiť v triedach, ktoré plánuje vybudovať obec.

S výsledkom utorkového rokovania je spokojný aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

„Už vlani sme riešili tento problém. Dohodli sme sa, že tam vybudujeme štátnu školu, čo by bola novinka, keďže nikde v štáte sa takáto škola nenachádza. Nepodarilo sa to, keďže obec nebola ochotná spolupodieľať sa na takom riešení. Teraz máme mierne zmenené obecné zastupiteľstvo. Otvorili sme to znova,“ uviedol splnomocnenec.