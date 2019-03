Vo Švedlári sa zastavil čas, pre nútenú správu sa nemôže rozvíjať

Chýba kanalizácia, plyn, občianske hliadky. Obec žiada o pomoc štát.

26. mar 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

ŠVEDLÁR. Obec Švedlár v okrese Gelnica je v nezávideniahodnej situácii, ocitla sa v nútenej správe. Stalo sa tak za predchádzajúceho vedenia obce. Rozvoj sa zastavil.

Pre nútenú správu obec nemôže čerpať ani cent z rozvojových programov ani z eurofondov.

Vo Švedlári chýba plynofikácia, kanalizácia, chodníky, škola a škôlka majú kapacitné problémy.

Tri štvrtiny obyvateľov sú Rómovia

Vo Švedlári žije 2 136 obyvateľov, z toho až 70 percent sú Rómovia.

„V obci máme veľa problémov. Chceli by sme zamestnať aj našich Rómov. Platia nájom, potrebujú prácu. Aj rómska občianska hliadka by sa nám v obci zišla. Pomohla by udržiavať poriadok. Aj by sme sa zapojili do projektov, ktoré to riešia, ale keďže sme v nútenej správe, nemôžeme čerpať peniaze a nemáme ani na spoluúčasť. Chceli by sme aj komunitné centrum, kapacita škôlky nepostačuje, ani školy. Nemôžeme nič robiť, žiadne projekty,“ zdôrazňuje poslanec obecného zastupiteľstva Arpád Plachetka (Smer-SD).

Chýba kanalizácia aj cesty

Podľa starostu obce Vladimíra Končíka (KDH), čerpanie financií z rôznych projektov by obci pomohlo rozvíjať sa. Obecná polícia v obci nie je, miestnych trápi vandalizmus.