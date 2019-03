Polícia dva mesiace strážila cisterny pred biofarmou. Už ich odovzdala dopravcovi

Polícia vedie dve trestné stíhania.

28. mar 2019 o 15:56 Mária Šimoňáková

LEVOČA. Cisterny, ktoré polícia takmer dva mesiace nepretržite strážila pred vstupom do areálu biofarmy Tatra Agrolev Levoča, už na mieste nie sú.

Polícia ich cez víkend odovzdala dopravcovi.

Malo sa v nich nachádzať necertifikovaného hnojivo, ktoré sa lialo na polia pri Levoči minimálne od polovice roka 2018.

Polícia vo veci vedie dve trestné stíhania.

Neznesiteľný zápach

Ešte na sklonku roka 2018 sa v meste Levoča a jeho okolí šíril neznesiteľný zápach.

Levočania sa sťažovali na mestskom úrade.

Situácia bola rovnaká aj začiatkom tohto roka.

„Taký zvláštny smrad to bol. Nemyslím si, že by to bol len hnoj, niečo sa do toho muselo miešať,“ poznamenala staršia Levočanka.

„Všetci sme vedeli, že to nie je len smrad z klasického maštaľného hnoja a močovky. Bol ako pri pálení pneumatík, alebo ako keď sa v kafilérii spaľujú uhynuté zvieratá. Ihneď sme začali konať,“ uviedol primátor Levoče Miroslav Vilkovský (nezávislý).

Odobraté vzorky neboli certifikovaným hnojivom

Koncom januára polícia odobrala vzorky z polí, na ktorých spoločnosť hospodári.