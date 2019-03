Vošvrda je dušou mužstva, vraví tréner brankárov Popradu

Český brankár je vraj v súkromí veselý a otvorený.

30. mar 2019 o 0:00 Patrik Fotta

POPRAD. Hokejisti HK Poprad sa od začiatku sezóny môžu opierať o výkony českého brankára Tomáša Vošvrdu.

Rodák z Ostravy odchytal v Tipsport lige 50 stretnutí, v ktorých mal priemer 2,44 gólov na zápas, úspešnosť zákrokov vyše 93 % a šesťkrát vychytal čisté konto.

V play-off často privádza súperových útočníkov do zúfalstva a patrí medzi hlavné piliere popradského úspechu.

O tom, ako sa pripravuje na zápasy, čím je výnimočný a aký je v súkromí sme sa rozprávali s trénerom popradských brankárov Stanislavom Salátom.

Mentálne je veľmi silný

Už vo štvrťfinálovej sérii proti Košiciam ukázal brankár Vošvrda, že sa na neho budú môcť spoluhráči v kľúčových momentoch spoľahnúť.

„Tomáša vidím ako komplexného brankára, ktorý má maximálne profesionálny prístup k tréningom aj zápasom. Z hľadiska štýlu by som ho zaradil k typickej českej brankárskej škole. Určitý čas chytal aj v zámorí a je to vidieť na niektorých jeho prvkoch. Celkovo by som ho však nechcel škatuľkovať, pretože je veľmi všestranný,“ povedal Stanislav Salát.

Počas zápasov vyzerá byť 29-ročný brankár maximálne koncentrovaný a nenechá sa rozptýliť takmer ničím.