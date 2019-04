Stantien do Košíc nepríde. Hovorí sa o Hanlonovi

Koniec v Poprade trénera prekvapil, chcel pokračovať.

11. apr 2019 o 18:47 Patrik Fotta

POPRAD. V nasledujúcej sezóne už hokejistov HK Poprad nepovedie tréner Roman Stantien, ktorému vedenie klubu nepredĺžilo zmluvu.

Vzhľadom na to, že popradskí hokejisti splnili predsezónny cieľ, keď v play-off najskôr vyradili Košice a v semifinále potrápili Banskú Bystricu, ide o nečakaný krok.

Rozhodnutie prekvapilo aj samotného Stantiena, ktorý chcel v Poprade pokračovať v začatej práci.

V najbližších dňoch bude čakať na ponuky, pričom osobne by si rád vyskúšal angažmán v Česku.

Nevie, či sa mu má kto ozvať

Ukončenie spolupráce s trénerom Romanom Stantienom po úspešnej sezóne Popradu čakal len málokto.

„Priznám sa, že aj pre mňa to bolo prekvapenie. Čo sa týka dôvodov, nerád by som sa v tom hrabal. Je to tak ako to je a nemá význam sa k tomu vyjadrovať,“ povedal Stantien, ktorý potvrdil, že mal záujem pokračovať aj naďalej pod Tatrami.

„Určite to nebolo z mojej strany. Ja som si myslel, že tam budem aj ďalšiu sezónu.“

Rodákovi z českého Kyjova sa zatiaľ neozval žiaden klub s konkrétnou ponukou.

„Myslím si, že ešte je priskoro a navyše neviem, či sa mi momentálne má vôbec kto ozvať, pretože väčšina klubov už má trénerov na nasledujúcu sezónu. Ak nie podpísaných, tak minimálne podohadovaných už určite,“ skonštatoval Stantien.

Na otázku, či by zvážil prípadnú ponuku z mužstva HC Košice, ktoré Poprad vyradil vo štvrťfinále, odpovedal jasne.