Poslanci mesta Vysoké Tatry si na odmenách polepšia

Symbolické odmeny platili 10 rokov, za rokovanie dostanú 160 eur

15. apr 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

STARÝ SMOKOVEC. Poslanci mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry schvaľovali nové zásady odmeňovania.

Pôvodné platili 10 rokov.

Poslanci si polepšia. Za účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva budú po novom dostávať 160 eur.

Doposiaľ to bolo 37 eur.

Prilepšia si aj predsedovia a členovia komisií. Ich odmena narastie o 300 percent.

Pôvodný návrh bol tristo eur

Návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií vzbudil už pred rokovaním mestského zastupiteľstva polemiku.

V pôvodnom návrhu bola poslanecká odmena za jedno rokovanie zastupiteľstva až 300 eur.

„Nad uvedenými číslami nechcem moralizovať, hoc som naozaj neočakával, že zvyšovanie príjmov nových poslancov predbehne riešenie nahromadených problémov mesta, avšak ide o taký nárast, že som ho nemohol prejsť bez povšimnutia,“ komentoval návrh Tatranec Alexander Gálfy.

Tatrancom adresoval aj otvorený list, v ktorom ich informoval o zvyšovaní odmien.

Navrhovaná 300-eurová odmena sa mu nepozdávala.

Podľa neho férovým by bolo o návrhu odmien poslancov ešte pred ich schvaľovaním informovať verejnosť a umožniť aj verejnú diskusiu, prípadne reflexiu jeho predkladateľov aj adresátov.

Pozmeňujúci návrh na 160 eur

Ako uviedol prednosta mestského úradu mesta Vysoké Tatry Eugen Knotek, koncom marca finančná komisia schválila návrh odmien.

Ten mesto predložilo na rokovanie mestského zastupiteľstva.

„Poslanec môže dostať odmenu maximálne vo výške dvojnásobku mesačného platu primátora mesta. To je strop na celý rok. Prepočítalo sa, koľko je do roka zastupiteľstiev a komisií a táto čiastka bola predložená na schválenie. Pokiaľ by poslanec tento strop prekročil už v priebehu roka, viac by sa mu na odmenách nevyplatilo. Pohybovali sme sa v medziach zákona,“ uviedol prednosta.

Predložený návrh odmeňovania poslanci nakoniec schválili s pozmeňujúcim návrhom.

Predložil ho poslanec Tomáš Tišťaň (nez.).

Namiesto pôvodných 300 eur navrhol 160 eur.

„Tie staré odmeny boli dlhé roky úplne symbolické. Vysoké Tatry majú 3 800 obyvateľov, mesto je špecifické svojou rozlohou aj členením. Poslanci ročne rozhodujú o dôležitých veciach. Agenda je rozsiahlejšia ako v iných väčších mestách. Zhodli sme sa na tom, že tých pôvodných 300 eur bolo veľa a nemalo to logiku. Tých 160 eur je ako kompenzácia času a nákladov napríklad na dopravu,“ vysvetlil Tišťan.

Ako zdôraznil, zákon stanovuje limit poslaneckej odmeny, tá mesačne v čistom nepresiahne 140 eur.

Zaujímali sme sa, či tohtoročný rozpočet počíta s navýšením poslaneckých odmien a odmien členov komisií.

„Mesto má tri roky po sebe prebytočný rozpočet. Zdroje na to sú,“ dodal Knotek.

Starý Smokovec, administratívne sídlo mesta. (zdroj: Mária Šimoňáková)