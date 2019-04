Poslanci rozhodli. V Spišských Vlachoch už budú rokovania komisií neverejné

Rokovania za zavretými dverami vyvolali kritiku.

16. apr 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÉ VLACHY. Rokovania komisií pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Spišských Vlachoch budú neverejné. Pred časom to odsúhlasili vlašskí poslanci.

Krok mesta vzbudil kritiku na neoficiálnom mestskom FB kanáli.

V súvislosti s rokovaniami komisií za zatvorenými dverami, bez občanov mesta, hovoria o hanbe.

Vedenie mesta hovorí, že sa nerobí nič protizákonné.

Neverejné rokovania za zatvorenými dverami

„Opäť sme sa stali svedkami toho, ako si vedenie mesta Spišské Vlachy predstavuje demokraciu a otvorenú spoločnosť, komunikáciu s občanmi a verejnú diskusiu k témam a smerovaniu mesta. Na návrh primátora mesta Fifíka a Michala Dzurilu, zamestnanca Mestského úradu v Spišských Vlachoch, sa rozhodlo, že nedovolia občanom zúčastňovať sa zasadnutí komisií a budú rokovať neverejne, za zavretými dverami, bez občanov. Hanba!“ píše v úvode príspevku zverejnenom na infokanáli občanov a mesta Spišské Vlachy.

Ako sa ďalej v príspevku uvádza, nikto nebude môcť prísť na zasadnutie stavebnej komisie a pýtať sa na pozemky, kanál, či dať pripomienky alebo návrh. Ani na sociálnu komisiu pýtať sa na veci ohľadom dôchodcov, detí a podobne.

„Ani na kultúrnu komisiu sa nechoďte opýtať na kultúru v meste, jej budúcnosť, plány alebo pripravované akcie. Ani šéfovia športových klubov, pokiaľ nie sú členmi športovej komisie, sa nebudú môcť zúčastniť a riešiť svoje akcie, podujatia a financovanie športu alebo projekty výstavby športovísk či ich renováciu. Odteraz zabudnite na komisie a účasť na nich. Diskutujú na nich len členovia komisií.“

Na názor sme sa pýtali aj v uliciach mesta.

„Neviem, prečo to tak urobili, že komisie sú neverejné,“ uviedla Marta.

„Mali by byť pre verejnosť prístupné. Kto má záujem, mal by ísť na komisiu. Keby išlo o mňa a moju záležitosť, rád by som bol prítomný,“ doplnil jej manžel Milan.

„Nemyslím si, že je to dobré. Niektorí ľudia chcú na komisie ísť, niektorí nie. Keby to vyhlásili v rozhlase, že je komisia, aj by som možno išla," zamyslela sa Magda.

„Sú súčasťou mesta, mali by byť verejné. Občania by mali vedieť o všetkom, čo sa v meste deje," doplnila Danka.

Ľudí nevyháňali, situácia sa zmenila

Doposiaľ boli rokovania komisií v meste verejné. Pýtali sme sa na dôvody, ktoré mesto viedli k takémuto kroku.

„Komisie pri mestskom zastupiteľstve sú poradným orgánom MsZ. Pozostávajú z poslancov, občanov - odborníkov v danej problematike, ktorých navrhujú poslanci a schvaľuje MsZ. Komisie nie sú pre všetkých, ale pre odborníkov, ktorí majú dôveru poslancov,“ uviedol primátor mesta Ľubomír Fifik (nezávislý).