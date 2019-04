Vyše tristo kňazov si na Spišskej Kapitule obnovilo svoje kňazské sľuby

Konala sa tam slávnosť svätenia olejov.

18. apr 2019 o 13:05 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Na Zelený štvrtok sa v biskupskej katedrále na Spišskej Kapitule konala veľká slávnosť svätenia olejov.

Tie neskôr slúžia pri vysluhovaní sviatostí krstu, birmovania, na pomazanie nemocných, ako aj pri kňazskej vysviacke.

Počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka, si vyše tristo kňazov obnovilo svoje kňazské sľuby.

Biskup Sečka vyzdvihol vernosť kňazov povolaniu

Spišský biskup v kázni vyzdvihol kňazov, ktorí majú byť nie ani tak úspešní, skôr verní.

„Dnes sa od ľudí očakáva byť úspešným. Hodnotia sa, či sú úspešní alebo nie. Ale to nie je podstatné. Podstatné je, aby sme boli verní poslaniu, ktoré sme prijali od Krista,“ uviedol na margo obnovenia si kňazských sľubov biskup Sečka.

Svätenie olejov má veľký symboliku pri vysluhovaní sviatostí cirkvi ako je krst, birmovanie či kňazská vysviacka, kedy sa tieto oleje používajú.

„Ďalší dôležitý rozmer je aj pomazanie nemocných. Tieto tri oleje sa na Zelený štvrtok žehnajú, aby sa v novom období mohli používať,“ uviedol spišský biskup.

Ako doplnil, rovnako veľkú symboliku a vnútornú silu má aj obnovovanie sľubov kňazov.

Uväzovanie zvonov, sviatky spásy

Zvyklo sa hovoriť, že na Zelený štvrtok sa zvony na kostoloch uväzujú. Ich hlas potom zaznel až na zmŕtvychvstanie na Bielu sobotu.

Počas týchto dní sa potom namiesto zvonov zvykli používať rapkáče. Dnes už však nie sú všade.

Okrem toho, že sa počas týchto dní nezvoní, tak sa ešte aj svätená voda zo sväteničiek vyberá a počas celého trojdnia sa nepoužíva.

„Veľká noc sú sviatky, ktoré priniesli spásu. Pri prežívaní utrpenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista si máme uvedomiť, že nech nás v živote stretne akákoľvek ťažkosť, tak spolu s Ježišom Kristom to zvládneme,“ zaznel odkaz spišského biskupa po skončení slávnosti pre celé Slovensko.

Veriaci zo Spiša, spod Tatier aj Oravy

Už od rána prúdilo do katedrály množstvo veriacich aj kňazov, aby slávili veľkonočné obdobie.

„Prišli sme si pripomenúť, že pán Ježiš nás zachránil od hriechu. Každý rok chodíme spolu zamestnanci našej firmy na tieto slávnosti. Je Zelený štvrtok, tak sme sa aj takto do zelena obliekli,“ uviedol Štefan z Hranovnice, okres Poprad, ktorý s kolegami lesníkmi prišiel na Spišskú Kapitulu.

Ako prezradil, sviatky Veľkej noci bude tráviť v kruhu rodiny.

Pre Máriu z Korytného, okres Levoča, sú veľkonočné sviatky oživením pre dušu aj telo.

„Ako pán Ježiš zhromaždil svojich služobníkov pri poslednej večeri, aj my sme ako jeho učeníci a ideme za Ježišom. Spišská Kapitula je naším sídlom katolíckej viery. Spolu s kňazmi a otcom biskupom sme prišli sláviť svätú omšu. Pán Ježiš priniesol slávu zmŕtvychvstania, aj my budeme dúfať, že aj nás privedie do slávy večnej,“ uviedla Mária, ktorá nezabúda Veľkú noc stráviť aj v duchy slovenských tradícií.

„Ešte moji starí rodičia vraveli, že ženy, ktoré nevedeli dostať od hrobov, polievali ich vedrami s vodou, preto je aj tá tradícia oblievačiek. No a k sviatkom patrí aj tá šunka, koláče, či plnený bôčik,“ dodala Mária, ktorá v obci pracuje ako kostolníčka.

Martin prišiel na Spiš spolu s rodinou z Oravskej Polhory. „Sme tu, aby sme sa lepšie pripravili na sviatky Veľkej noci. Je to tu všetko pekné, duchovné,“ uviedol Martin.

"Chcem sa duchovne obrodiť. Na zmŕtvychvstanie Krista sa teším. Časť sviatkov strávim v robote, časť s rodinou. Budeme všetci spolu - 9 vnúčat, 4 deti, 4 zaťovia a manželka,“ uviedol Štefan zo Slatviny, okres Spišská Nová Ves.

Počas sviatkov si dá aj klasickú šunku, ale iba striedmo.

Na záver sme sa spišského biskupa pýtali, ako sa cíti.

„Veľmi dobre, aj vďaka zdravotníkom aj vďaka pánovi primárovi Beerovi z Banskej Bystric, ktorý ma operoval. Na svoj vek a súčasné podmienky sa cítim dobre a som Pánu Bohu za to veľmi vďačný,“ dodal Mons. Štefan Sečka.