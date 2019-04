Obec za roky zavalili tony odpadu. Riešenia sú už veľmi ťažké

V Lomničke začali s veľkým upratovaním.

22. apr 2019 o 0:00 TASR

LOMNIČKA. V obci Lomnička na severnom Spiši majú veľký problém s odpadom.

Ten sa priamo v obci i v jej okolí hromadil roky, vďaka aktivačnej práci ho tam už zhruba mesiac miestni obyvatelia upratujú.

Jedným z dôvodov je fakt, že odpadky sa nahromadili aj v hrádzi, ktorú na Lomnickom potoku pod obcou vytvoril bobor.

Začali s upratovaním

"Osobne sa teším, že kompetentné úrady začali konať. Pohlo sa viacero vecí, a to prinútilo obyvateľov začať čistiť aspoň malú časť z toho neporiadku, ktorý je v okolitej prírode i v samotnej obci," zhodnotil riaditeľ Správy Pieninského národného parku Vladimír Kĺč.

Práve on stojí za iniciatívou, aby sa nepriaznivý stav životného prostredia v okolí Lomničky podarilo aspoň sčasti zvrátiť.

Momentálne denne odpratáva neporiadok v okolí potoka asi stovka aktivačných pracovníkov.

Kĺč pozitívne ohodnotil krok obce začať s veľkým upratovaním, na druhej strane sa však obáva, ako dlho to miestnym obyvateľom vydrží.

Odpad by zaplnil veľkú skládku

Upozornil na to, že odpad sa v tejto lokalite hromadil roky a možno ani jedna celá skládka by nestačila na jeho uskladnenie.

"To sú tony odpadu, teraz sa zbierajú povrchové odpadky. Prírodná hmota sa v tej bobrej hrádzi usadila a vytvorila s odpadom sendvičový efekt, usadeniny môžu mať aj niekoľko metrov. Reálne do hĺbky sa to asi nikdy nepodarí vyčistiť, teraz sa to skôr týka toho optického a povrchového znečistenia," ozrejmil Kĺč.

Verí, že obyvatelia prestanú odpad vyhadzovať do prírody a v budúcnosti už podobné negatívne vplyvy ľudskej činnosti nebudú musieť riešiť.

Sťažujú sa, že nemajú kontajnery

Miestni sa však sťažujú na to, že odpadky nemajú kam hádzať.

V obci je momentálne šesť veľkoobjemových kontajnerov, kam putuje odpad z domácností, kde žije 3 000 ľudí.

Starostka Mária Oračková by chcela ich počet zvýšiť aspoň na desať.

"Teraz odpadky zbierame do vriec, uložíme to na kopu a čakáme, kým ich odvezú. Ďalší problém je, že naši ľudia vôbec netriedia odpad. Už sa tomu venujeme od minulého roka, chceme sa zapojiť aj do tejto činnosti. Začali sme ľuďom do domácností rozdávať žlté a zelené vrecia na plast a sklo," vysvetľuje starostka.

Verí, že ľudí bude pozitívne motivovať aj povinnosť zo zákona zálohovať PET fľaše.

Aj napriek snahe obce odpadové hospodárstvo v Lomničke funguje len na minimálnej úrovni.

Ročná sadzba za odvoz odpadu je tam sedem eur na osobu, podľa starostky je však veľa neplatičov.

Musia začať triediť a platiť za odvoz

"Aktuálny stav v Lomničke je na súčasnú dobu absolútne neakceptovateľný, musí byť riešený a nesmie sa už opakovať. V tomto roku bude z obce zabezpečený pravidelný vývoz komunálneho odpadu na základe jej žiadostí, ale v nadväznosti na platovú disciplínu," skonštatoval riaditeľ EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa Ján Kundľa.

Obec si podľa neho musí zabezpečiť čo najskôr efektívny triedený zber cez organizáciu zodpovednosti výrobcov.

Kundľa tiež upozornil na to, že poplatky za skládkovanie odpadu na Slovensku sú od 1. marca vyššie a budú aj naďalej stúpať.

"Obec musí na tento legislatívny prvok účinne reagovať a zabezpečiť efektívnejšie nakladanie s komunálnym odpadom v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi," uzavrel.