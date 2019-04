V Spišskom Podhradí obnovujú Mariánske námestie, využijú dažďovú vodu

Hotové má byť v júni.

22. apr 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÉ PODHRADIE. V meste Spišské Podhradie v súčasnosti opravujú časť Mariánskeho námestia.

Spolu so susedným Palešovým námestím je zapísané do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Na obnovu prispel štát

Ako uviedol primátor mesta Michal Kapusta (KDH), mesto v roku 2017 aj 2018 získalo peniaze priamo zo štátneho rozpočtu.

„Každým rokom nám štát na obnovu národných kultúrnych pamiatok prispel cez úrad vlády z rozpočtu 90-tisíc eur. V tomto roku to je 100-tisíc eur,“ upresnil podhradský primátor.

Vlani a predvlani sa práce sústredili na Palešovom námestí. V tomto roku na Mariánskom.

Vymenia tu viac ako tridsaťročný asfalt za magnezitové kocky. Na časti námestia vysadia nižšie dreviny a zeleň.

Mesto svojpomocne robí búracie práce na námestí, starý asfalt pomelú a vyseparujú. Osádzanie kociek bude v réžii stavebnej firmy.

Plánujú aj zelené parkovisko a záchytné nádrže

Súčasná obnova rieši aj parkovacie plochy na námestí. Hoci parkovacích miest nebude viac, zlepší sa prístup a pohyb na parkovisku.

Obnovou prešla aj dažďová kanalizácia.

„V rámci projektu Zelené strechy sme si podali dve žiadosti. Ide o vybudovanie zeleného parkoviska na sídlisku Hrad. Je to inovatívny systém, kde voda neodteká do potoka, ale sa zachytáva v danom priestore. Druhý projekt by zasa riešil zachytávanie dažďovej vody zo striech na Mariánskom námestí. Voda sa bude zachytávať v dvoch nádržiach. Chceme ju využívať na zavlažovanie zelene v centre mesta,“ priblížil Kapusta.

Práce na Mariánskom námestí mesto plánuje ukončiť do polovice júna, keď sa konajú tradičné Spišské folklórne slávnosti.

Ako dodal podhradský primátor, ak sa mestu podarí získať ďalšie peniaze zo štátneho rozpočtu, dokázali by v priebehu piatich až šiestich rokov mať vyriešené všetky verejné priestranstvá v meste v rámci pamiatkovej zóny.

„Aj v akčnom pláne najmenej rozvinutého okresu Levoča máme každý rok mať vyčlenených 150-tisíc eur,“ dodal primátor.