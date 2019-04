Incident v krčme stál náčelníka levočskej mestskej polície stoličku

Poslanci ho odvolali na návrh primátora, stratil dôveru vedenia mesta.

25. apr 2019 o 19:27 Mária Šimoňáková

LEVOČA. Náčelníka levočskej mestskej polície odvolali z funkcie.

Odhlasovali to levočskí poslanci vo štvrtok podvečer.

Návrh na jeho odvolenie podal primátor mesta Miroslav Vilkovský (nez.).

Náčelník Ján Novák stratil dôveru vedenia mesta aj primátora potom, čo sa nevhodne správal v jednom zo spišskonovoveských pohostinstiev.

Vedením Mestskej polície v Levoči bol dočasne poverený zástupca Peter Petruška.

V krčme vystrájal, zasahovala polícia

Incident z marca sa odohral v skorých ranných hodinách.

Novák sa voči personálu krčmy správal nevhodne, vulgárne nadával a rozbíjal poháre.

Keďže si s ním nevedeli dať rady, zavolali políciu.

Ako informovala policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, policajná hliadka mala muža dvakrát vyzvať, aby z podniku odišiel, on to však nerešpektoval.

Použili donucovacie prostriedky a v putách Jána predviedli na policajné oddelenie.

Polícia skutok objasňovala ako priestupok proti verejnému poriadku.

V súčasnosti už bývalý náčelník mestskej polície tvrdil, že v podniku nevyvádzal a žiadneho protiprávneho konania sa nedopustil.

Naopak, podľa jeho slov bol zásah policajtov voči nemu neopodstatnený a neoprávnený.

Bol dokonca na urgentnom príjme.

Náčelník stratil dôveru primátora

Na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva primátor mesta takto zdôvodnil svoje rozhodnutie:

„Udalosti z marca 2019 ma vedú k tomu, že náčelník mestskej polície stratil moju dôveru, ako dôveru vedenia mesta. Moju dôveru stratil tým, že udalosti, ku ktorým došlo, mi neoznámil, dozvedel som sa o nich až z médií,“ dôvodil Vilkovský.

Ako informovala policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, skutok bol po ukončení objasňovania zaslaný na ďalšie konanie orgánu.

„Ten je príslušný ďalej v tejto veci konať, a to je okresný úrad, odbor všeobecnej a vnútornej správy v Spišskej Novej Vsi,“ dodala.

Za odvolanie bolo 14 poslancov

„Náčelník mestskej polície je menovaný a odvolávaný primátorom mesta aj bez udania dôvodu. Náčelník by mal byť prvý príkladom nielen Levočanom, ale obyvateľom mesta Spišská Nová Ves,“ zdôraznil levočský primátor.

„Ak by sa náčelník bol lepšie preveril už pred nástupom do funkcie, nemuseli by sme dnes toto tu riešiť. Mohol to robiť niekto mladý, ambiciózny a poctivý,“ uviedla poslankyňa Anna Kravecová (SNS).

Ján Novák zastával funkciu náčelníka Mestskej polície v Levoči od novembra 2011.