Krompachy a okolie budú nonstop pod dohľadom kamier

Ministerka otvorila operačné stredisko, má znížiť kriminalitu.

13. máj 2019 o 17:18 Mária Šimoňáková

KROMPACHY. V Krompachoch (okres Spišská Nová Ves) v pondelok popoludní oficiálne otvorili nové operačné stredisko Ministerstva vnútra SR.

V spolupráci s mestom sa v stredisku prenáša záznam z 32 mestských kamier. Ďalších 26 nových zaplatí rezort vnútra. Štát do strediska investoval 25-tisíc eur.

Cieľom je znižovanie kriminality v rómskych osadách. Stredisko bude fungovať 24 hodín denne. V stredisku sa bude prenášať aj obraz z okolitých obcí.

Ako uviedla ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD), znižovanie kriminality v osadách je jednou z priorít, ktoré si rezort stanovil.

Za mesiac 13 oznámení

„Záznam z 32 mestských kamier sleduje šesť zamestnancov operačného strediska. Ide o výsluhových dôchodcov, ktorí poznajú činnosť polície. V prípade narušenia verejného poriadku či inej trestnej činnosti automaticky nahlásia narušenie. Na miesto vyráža špeciálna hliadka vyčlenená na tieto oznámenia,“ informovala ministerka Saková.

Viceprezident PZ Róbert Bozalka uviedol, že stredisko počas mesačnej prevádzky doteraz riešilo 13 oznámení.

Väčšinou išlo o násilnú a majetkovú trestnú činnosť.

„Priestupky voči občianskemu spolunažívaniu a porušovaniu verejného poriadku. Mali sme aj jeden priestupok na úseku rybárstva. Myslím, že za taký krátky čas sa to osvedčilo,“ uviedol Bozalka.

Podľa slov Sakovej nové operačné stredisko bude fungovať sedem dní v týždni, 365 dní v roku. Policajné hliadky nateraz v meste neposilnili.

„V spolupráci s krajským policajným riaditeľom je dohoda, že v prípade potreby sa môžu hliadky posilniť. Nateraz postačí hliadka vyčlenená na riešenie oznamov z kamier a riešime to aj operatívne,“ doplnila ministerka.

Operačné stredisko má slúžiť najmä preventívne.

Aj Kluknava, Richnava a Spišské Vlachy

Ministerstvo chce v dohľadnom čase riešiť aj prenos z kamier z obcí Kluknava a Richnava v Gelnickom okrese, ako aj zo susedného mesta Spišské Vlachy (okres Spišská Nová Ves).

Teda chcú spolupracovať so samosprávami, ktoré majú rovnako problém s kriminalitou v osadách.

„Predpokladáme, že v priebehu troch až šiestich mesiacov by sme to mali zabezpečiť. Komunikujeme ešte so starostami. Nie všetky obce sú vybavené kamerami. Potrebné je preveriť spojenie dátového prenosu,“ priblížila plány Saková.

Krompašské operačné stredisko je pilotným projektom. Ministerstvo vnútra má v pláne vytvoriť ďalšie takéto strediská v Košickom aj Prešovskom kraji.

„Vyčlenili sme ďalších 2,5 milióna eur, ktoré chceme poskytnúť obciam na zabezpečenie kamerových systémov,“ uviedla ministerka.

Ako potvrdila, sú vytypované niektoré lokality, kde by sa operačné strediská mali otvoriť.

„Uvažuje sa o meste Rožňava a Dobšiná, niektoré by malo vzniknúť v okrese Revúca, v Prešovskom kraji v okolí Jarovníc. Máme vytypovaných niekoľko miest, ktoré sa momentálne prehodnocujú,“ dodala ministerka vnútra.

„Verím, že bezpečnosť a pohoda občanov sa zvýši. A tá obťažujúca kriminalita sa zníži a občania to budú vnímať pozitívne,“ zdôraznila primátorka mesta Iveta Rušinová (nez.).

Server kamier bude umiestnený na operačnom stredisku Mestskej polície v Krompachoch. Odtiaľ sa bude prenášať signál do štátneho operačného strediska.

„Doterajšia spolupráca so štátnou políciou bola dobrá a verím, že bude aj ďalej. Nové kamery, ktoré sľúbilo ministerstvo vnútra, pribudnú v lokalitách, kde je najväčšie sústredenie marginalizovaných skupín. Časť z nich bude aj na iných miestach mesta,“ upresnila Rušinová.

V meste pribudnú aj poriadkové hliadky

Postupné zvyšovanie počtu kamier na území mesta vníma pozitívne aj náčelník mestskej polície Jozef Kuna. Ukazuje to aj doterajšia prax.

„Máme na území mesta ešte pár hluchých miest, kde by nové kamery mohli poslúžiť. Niekoľko je už zastaraných, potrebujú vymeniť,“ uviedol náčelník.

V meste kamery pomáhajú najmä pri drobnej kriminalite, vandalizme, slúžia pri dopravných priestupkoch.

Zvýšenie počtu kamier, spolupráca hliadok mestskej a štátnej polície, ako aj činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), to všetko prispieva k znižovaniu kriminality v meste.

Súčasných osem členov MOPS mesto rozširuje o štyroch nových členov.

„Noví členovia budú pôsobiť na Družstevnej ulici. Doteraz tam chodili chlapi z MOPS na Hornádskej ulici. Ale domáci sú domáci. Majú väčší rešpekt u svojich ľudí. Som rád, že sa hliadkami MOPS pokryje aj ďalšie územie,“ dodal náčelník MsP.

Kristián Pokuta je členom MOPS na Hornádskej ulici už šesť mesiacov. S prácou je spokojný.

„Ľudia počúvajú, ak ich na niečo upozorníme. Deti, keď nepočúvajú, upozorníme ich a nerobia zle. Myslím si, že je to dobré, tie hliadky. Aj kamery budú dobré,“ uviedol člen poriadkovej služby.