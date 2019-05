Jaklovský kaštieľ postupne opravujú. Bol pýchou regiónu

Patril Csákyovcom, neskôr slúžil ako škola a sídlo roľníckeho družstva.

23. máj 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková, Anna Novotná

JAKLOVCE. Kedysi bol pýchou regiónu. Poľovnícky kaštieľ v obci Jaklovce v okrese Gelnica patril v časoch svojho rozkvetu k panstvu slávnej šľachtickej rodiny Csákyovcov.

Dnes je to schátraná budova uprostred rušnej križovatky a každého, kto ide okolo, súčasný stav zamrzí.

História Jakloviec sa začala písať 31. mája 1328. Dedina bola označovaná ako villa sancti Anthony – dedina svätého Antona, podľa patróna miestneho kostola.

Zakladateľom bol komes Jekul

Pod menom villa Jekul – Jekulova dedina, tiež aj Jekelfalva sa spomína prvýkrát v roku 1336.

V roku 1282 dostal gelnický mešťan Jekul za verné služby kráľovi Ladislavovi IV. do dedičnej držby rozsiahly opustený les, východne od mesta Gelnica. O dva roky neskôr dostal od kráľa ďalší kus majetku, les nachádzajúci sa pod Kojšovskou hoľou.

Tieto dva majetky tvorili jadro rodového majetku nového šľachtického rodu pánov z Jakloviec. Zakladateľom rodu bol komes Jekul. Na sútoku rieky Hnilec a Kojšovského potoka dal Jekul ešte v 13. storočí postaviť kostol a mlyn na Hnilci.

Na rozsiahlej doméne pánov z Jakloviec neskôr v 14. storočí, vznikali dediny Margecany, Veľký Folkmar, Kojšov a Žakarovce.

Patrili Zápoľskému i Thurzovi

Do 15. storočia bolo gelnické údolie s pozemkami kráľovským vlastníctvom. Obrat nastal vtedy, keď Spišský hrad v roku 1465 daroval kráľ Matej Korvín aj s dedinami rodine Zápoľských.

Keď sa však Ján Zápoľský po bitke pri Moháči považoval za uhorského kráľa, boli mu odobraté všetky jeho majetky aj s gelnickým údolím a dostala ich rodina Thurzovcov.

Po ich vymretí prišli do regiónu noví páni. V roku 1638 totiž obec Jaklovce a celý chotár navôkol do vlastníctva dostali Csákyovci, ktorí v regióne pôsobili do roku 1926.

Poľovnícka pýcha

Práve počas ich éry vyrástlo v Jaklovciach nové panské sídlo.

V rokoch 1775 – 1780 ho dal postaviť gróf Ján Csáky a slúžil im ako poľovnícky kaštieľ. Pôvodne jednopodlažná budova bola v barokovom štýle, jej súčasťou boli aj hospodárske budovy a koniareň.

V 19. storočí bol pri kaštieli zriadený krásny park s ovocnými sadmi a jazierkom.

Tie sa však do dnešných čias nezachovali. Na ich mieste sú vybudované cesty, rodinné domy a benzínová pumpa.

Vymenili ho

V roku 1920 Csákyovci budovu rozšírili, pristavili poschodie, no neprešlo veľa času a zase bolo všetko inak.

Kaštieľ spolu s ďalšími majetkami v Jaklovciach, na Opátke a v Kojšove vymenili s mestom Košice za iné pozemky.

Mesto grófovi za kaštieľ doplatilo ešte 4 milióny vtedajších československých korún.

Školáci aj svadobčania

Aj v medzivojnovom období zažíval jaklovský kaštieľ dobré časy.

Mesto Košice ho využívalo ako rekreačné zariadenie pre bohatých Košičanov, ktorí si tam robievali výlety. Postupná skaza sa začala po 2. svetovej vojne.