Nedávno rozsúdil Kiskov pozemok, už je europoslancom

U Radačovského našli v minulosti drogy aj nelegálnu zbraň.

27. máj 2019 o 15:24 (aktualizované 27. máj 2019 o 15:41) Peter Jabrik, rob, mar, bal, sita, tasr

KOŠICE. Bývalý sudca Miroslav Radačovský urobil raketovú politickú kariéru.

Uplynulo len sedem mesiacov odvtedy, ako ešte v talári na Okresnom súde v Poprade rozhodol v masívne medializovanom spore o vlastníctvo tatranského pozemku v neprospech prezidenta Andreja Kisku, a už bol v sobotu zvolený za poslanca Európskeho parlamentu (EP) ako nestraník na kandidátke ĽSNS Mariana Kotlebu.

Ocitol sa na nej iba necelé tri mesiace od spomínaného verdiktu a len niečo vyše mesiaca od písomného vzdania sa funkcie sudcu.

„Je to osobnosť, ktorá výrazne posilní našu eurokandidátku, a tak, ako sme sľúbili, ponúkame občanom kvalitných ľudí, ktorí budú Slovenskú republiku zastupovať v EP," uviedol Kotleba podľa TASR 18. januára pri oznámení Radačovského kandidatúry za jeho stranu.



Zdôraznil tiež, že Najvyšší a ani Ústavný súd SR nezrušili ani jeden Radačovského rozsudok za celých 40 rokov jeho práce.

Neboli to však štyri desaťročia, ako tvrdil Kotleba, lebo táto podľa neho osobnosť na eurokandidátke ĽSNS nesúdila pre opletačky so zákonom od júla 1999 až do roku 2012.

Pri sebe mal kokaín aj ostreľovaciu pušku

Ako je známe, motorizovaná policajná jednotka zastavila v Košiciach v sobotu 17. júla tmavomodrý Volkswagen Passat s popradským EČV, za volantom ktorého sedel v tom čase 45-ročný sudca Radačovský.

Nevedel predložiť doklady od vozidla, pričom si všimli na sedadle spolujazdca pištoľ ČZ 9 mm, ktorú mal sudca v legálnej držbe, ale to neplatilo pre rozobratú guľovú ostreľovaciu pušku vzor 24, kalibru 8,57 mm s pripevneným ďalekohľadom i baterkou aj štyrmi nábojmi na zadnom sedadle.

Policajná „zvodka" tiež spomenula, že sa vo vodičových vreckách našlo 18 papierových skladačiek s 50-percentnou zmesou kokaínu s prímesou glukózy.

Popradský sudca bol obvinený z trestného činu nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov a neskôr aj z nedovoleného ozbrojovania.

Sudca Okresného súdu Košice I nevidel dôvody na vzatie do väzby.

Vtedajší štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti Ján Mazák, v zastúpení ministra, 19. júla dočasne zbavil Radačovského výkonu funkcie sudcu.

Keďže viacerí prokurátori s ním prišli do pracovného aj osobného kontaktu, Generálna prokuratúra SR im vec odňala a pridelila ju Krajskej prokuratúre v Žiline, ktorá aj podala obžalobu na Okresný súd v Žiline.

Kotleba: Ukázal zmysel pre spravodlivosť

Na súde Radačovský vyhlásil, že je nevinný. Pripustil len, že jeho konanie mohlo niesť znaky trestného činu nadržiavania a neoznámenia trestného činu.

Odkiaľ mal zbraň a drogy, odmietol prezradiť.

Uviedol iba, že to bolo na Tokajíckej ulici, kde vtedy býval jeho syn, študent Právnickej fakulty UPJŠ.

V troch neprávoplatných rozsudkoch ho uznali vinným s ročným trestom odňatia slobody (jeden z nich podmienečný).

Po každom sa odvolal, až ho krajský súd v roku 2012 štvrtým rozsudkom definitívne oslobodil a opäť si obliekol talár.

„K oslobodeniu obžalovaného došlo preto, lebo podľa presvedčenia krajského súdu skutky v konkrétnej situácii nie sú trestnými činmi," povedala vtedy hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Záborská.

Kotleba pri januárovom predstavovaní Radačovského ako kandidáta ĽSNS o ňom okrem iného povedal aj toto: „Ukázal zmysel pre spravodlivosť a nebojí sa v kľúčových okamihoch poukázať na pravdu bez ohľadu na silu, ktorá stojí na opačnej strane."

„Štyridsať rokov som slúžil SR a rozhodoval v jej mene a myslím si, že som nerozhodoval zle... Dospel som k záveru, že kto iný, a samozrejme i tí ďalší, bude schopný zastupovať záujmy Slovenska v EP. Chcem byť v EP a hájiť národné záujmy Slovenska a slúžiť vlasti," doplnil podľa TASR k slovám šéfa ĽSNS aj samotný Radačovský.

Ako tiež konštatoval, pri rozhodovaní o kandidatúre zavážil fakt, že ho oslovilo viac ako 200-tisíc občanov SR prostredníctvom nimi volených zástupcov a je elementárnou slušnosťou nad takou ponukou uvažovať.

Kisku posielal žiť do USA či Izraela

Jedným z posledných Radačovského verdiktov vo funkcii sudcu bol práve ten v kauze pozemku, o vlastníctvo ktorého sa od marca 2018 súdil pôvodný majiteľ Ján Franc s prezidentom Kiskom.

V piatok 26. októbra 2018 dal svojím rozsudkom za pravdu žalobcovi, čím uznal vlastnícke práva Francovi.

Kiska to uznal a tiež avizoval, že si bude škodu vymáhať od človeka, od ktorého on kupoval pozemok.

Samotný verdikt teda nevyvolal žiadnu negatívnu odozvu, čo však neplatilo o Radačovského komentári k nemu ihneď po skončení pojednávania, v ktorom zaútočil na prezidenta.

Sudcovia pritom nezvyknú komentovať rozsudky pred tým, ako nadobudnú právoplatnosť.

„Keby ja som bol prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja," vyhlásil verejne Radačovský.

„Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. Preto rozmýšľa, ako bude ďalej postupovať vzhľadom na sudcovu zjavnú zaujatosť a nenávisť k prezidentovi, ktorého nepochopiteľne napadol," reagoval na tieto slová vtedy Kiskov hovorca Roman Krpelan.

Minister nestihol posúdiť, funkcie sudcu sa vzdal

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) avizoval, že sa chystá posúdiť, či nie sú sudcove výroky dôvodom na podanie disciplinárneho návrhu.

Radačovský najprv pre Korzár reagoval, že sa prešetrovania nebojí.

„Verím, že na súde sú normálni ľudia, ktorí vedia, čo znamená sloboda prejavu a vlastný názor. Nečakám zvýšenie platu ani uznanie. Ľudia nado mnou môžu túto vec preverovať a môžu ma odvolať,” uviedol.

Tiež o sebe povedal, že je úplne apolitický a vyjadril by sa aj k inému politikovi.

Napokon však ministrovi obratom listom oznámil, že odchádza z funkcie sudcu.

„Vo veci som postupoval objektívne, nestranne a som presvedčený, že rozhodol som zákonne a v súlade so zásadou spravodlivosti... v rámci sebareflexie čestne prehlasujem, že po vypracovaní rozsudku v tejto veci, t. j. po uplynutí lehoty 30 dní, písomne oznámim prezidentovi republiky, že sa vzdám funkcie sudcu," napísal okrem iného ministrovi podľa informácií Plus 7 dní z 1. novembra 2018.

Svoje písomné rozhodnutie prišiel odovzdať osobne v pondelok 3. decembra do kancelárie prezidenta.

Podľa svojich slov odstúpil pre tlak médií. Vyjadrenia na Kiskovu adresu neľutoval a nikdy by ich nevzal späť.

Zvoleným za europoslanca bol na kandidátke ĽSNS, ktorej predsedu nepozval Kiska na rokovania po parlamentných voľbách v roku 2016, lebo ich označoval za fašistov a pred župnými voľbami 2017 vyzýval na vyhnanie župana Kotlebu z úradu.