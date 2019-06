Most na priechode Lysá Poľana uzatvoria pre nákladnú dopravu a autobusy

Miestni sa boja útlmu dopravy a s tým spojených následkov.

4. jún 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

LYSÁ POĽANA. Most na slovensko–poľskom hraničnom priechode Lysá Poľana je v zlom technickom stave.

Správca mosta Slovenská správa ciest plánuje v úseku obmedzenú premávku. Obmedzenia sa budú týkať nákladnej dopravy, vrátane autobusovej.

Obmedzenia začnú platiť už počas tejto sezóny.

Uzatvorenie mosta bude likvidačné

„V januári k nám prišiel nejaký pán a opýtal sa, či vieme, že most cez rieku je v dezolátnom stave a prechádzať po ňom je riziko,“ zaspomínala na nedávnu návštevu Katarína, ktorá pracuje v malom obchodíku pri poľských hraniciach.

Dozvedela sa, že most môžu aj zatvoriť.

Jej kolegyňa chodieva cez most do práce, takže ho každý deň využíva.

Okrem toho po moste prejdú stovky áut, nákladných alebo osobných.

Ako nám Katarína priblížila, sezóna je tu veľmi silná. Chodia najmä ľudia z Poľska a zahraniční turisti.

„Chodia tu do Bielovodskej doliny a najmä na Morské oko. Síce leží na poľskej strane Tatier, ale odtiaľ to majú bližšie a najmä majú kde zaparkovať. Sú to vďační turisti,“ zdôraznila Katarína.

Sama si všimla, že most nie je na pohľad v ideálnom stave.

„Keď idú autá z našej strany na most, myslím, že pred ním aj musia spomaliť. Niekde je vozovka vybitá, ale keď prechádzam mostom pešo, nevšimla som si, že by bol v takom havarijnom stave. Pravdou je, že mostom často prechádzajú aj nákladné autá naložené drevom či konské povozy,“ doplnila Katarína.

Vraj pred časom počula jedného miestneho staršieho pána hovoriť, že tento most už toho pamätá veľa.

Údajne mal byť postavený niekedy v roku 1943. Veľké opravy či úpravy sa na ňom údajne nediali.

„Ak idú obmedzovať premávku, mali by tak urobiť až po sezóne, nie na začiatku. Bolo by dobré, ak by most zrekonštruovali. Ale určite nie úplne zatvoriť. To by bolo likvidačné pre cestovný ruch. Aj pre nás, keďže k nám častejšie chodia Poliaci a zahraniční turisti, ako Slováci,“ zamyslela sa Katarína.

Dopravné obmedzenia už počas sezóny

Chystané obmedzenie dopravy na moste nám potvrdila aj starostka Tatranskej Javoriny Alena Pitoňáková (nez.).