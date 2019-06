V Richnave prerábajú futbalové šatne na školské triedy

Budú základom pre budúcu štátnu školu, obec stavia zo svojho.

4. jún 2019 o 19:36 Mária Šimoňáková

RICHNAVA. V Richnave v Gelnickom okrese sa pustili do stavby školy. Na ihrisku prerábajú bývalé futbalové šatne niekdajšej TJ.

Vzniknú tu tri triedy, kde by malo v septembri nastúpiť zhruba 90 školákov. Stavbu obec platí z vlastných peňazí.

Žiadosti o poskytnutie príspevku im boli dvakrát zamietnuté. Obec nie je zriaďovateľom školy, ani školského obvodu.

Richnava sa stane prvou obcou, v ktorej bude štátna základná škola. Zriaďovateľom bude Okresný úrad v Košiciach. Fungovať by mala od septembra 2020.

Štát k tomuto kroku pristúpil po opätovných problémoch s umiestnením richnavských detí do školy.

Základná škola v Kluknave, ktorú deti navštevovali, už kapacitne nestačila prijať ďalších prvákov.

Kluknava preto vypovedala susednej Richnave školský obvod.

Keďže v Richnave chýbajú pozemky, na ktorých by nová škola mohla stáť a obec nie je schopná sama zaplatiť výstavbu školy, úlohu na seba zobral štát.

Stavajú triedy pre nultý ročník

Obec sa síce do stavby tried pustila, peňazí je však málo a nový školský rok sa blíži.

„Stavba troch tried bude našu obec stáť okolo 200-tisíc eur. Platíme to z obecného rozpočtu. Nemáme inú možnosť, ide o naše deti a tie nemajú kam nastúpiť do školy. Budú tu tri triedy, pre zhruba 90 detí. Učiť sa budú na dve zmeny,“ priblížil aktuálne dianie v obci starosta Ivan Dunka (Strana tolerancie a spolunažívania).

Podľa neho obec urobila maximum, čo mohla.

Štát prisľúbil pomôcť, no zdá sa, že to nie je také jednoduché.

Ako informovala prednostka Obecného úradu v Richnave Eva Derdáková, ešte vlani podali prostredníctvom Okresného úradu v Gelnici na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o regionálny príspevok v rámci akčného plánu rozvoja okresu.

Druhú žiadosť opätovne podali aj na začiatku tohto roka. Odpovede boli zamietavé.

„Žiadosť nie je v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica, ktoré sú uvedené v ročných prioritách. Obec Richnava nie je zriaďovateľom školy, ani školského obvodu,“ znela totožná odpoveď na oboch žiadostiach.

„Nový školský rok je tu čo nevidieť. Rozhodli sme sa preto financovať výstavbu z vlastných prostriedkov. Tieto priestory by mali byť základom budúcej štátnej školy. My ako obec ich pripravíme, neskôr odovzdáme štátu, ktorý bude cez okresný úrad zriaďovateľom školy,“ uviedla Derdáková.