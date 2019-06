Levočania na čele s bielou paňou protestovali proti zápachu

Symbolickú cisternu s hnojovicou zatvorili do klietky hanby.

17. jún 2019 o 14:02 Mária Šimoňáková

LEVOČA. Vyše roka sa Levočania sťažujú na smrad, ktorý sa šíri mestom aj okolím.

Hnojivo z miestnej biofarmy už dlhší čas znepríjemňuje život ľuďom.

Pohár trpezlivosti už pretiekol a tak v nedeľu podvečer vyšli na námestie protestovať. Zišla sa ich takmer tisícka.

Nechýbala levočská biela pani, ktorá symbolickú cisternu s hnojovicou zatvorila do mestskej klietky hanby.

Levočania sa na protest dobre pripravili. Na tvárach mali niektorí plynové masky, iní rúška či plastové masky. Podpisovali aj petíciu.

Smrad podľa nich spôsobuje aj zdravotné problémy

„Veľmi to tu smrdí, nedá sa dýchať, ani žiť v tomto meste. Dúfam, že pán Kováč si uvedomí, čo robí, a že s tým prestane. A pomôže to Levoči. Zo smradu mám bolesti hlavy, je mi zle z toho, bielizeň nám z toho smrdí,“ posťažovala sa Mária Dunajčanová z Levoče.

„Moja mamka býva na Novom dvore v susedstve biofarmy. Chodíme za ňou, ale keď ideme opekať či grilovať, musíme všetko zbaliť, keď to cítiť. Je to neznesiteľný smrad. Nedá sa fungovať. Ten zápach mi pripomína nejakú chemikáliu. Vyrastal som na Novom dvore, bolo tam poľnohospodárske družstvo, takže viem, čo je to, keď sa hnojí prírodne. Bol to celkom iný smrad. Keď nám to naťahá do auta, mne je z toho až na zvracanie,“ doplnil Jozef Dunajčan.

Verí, že kompetentní s vecou pohnú a smrad v meste prestane.

Protest a petícia na podporu mesta v jeho aktivitách

„Rozhodli sme sa podporiť aktivitu mesta na úradoch. Miera zápachu v našom meste dosiahla vrchol a netolerovateľnú mieru pre nás všetkých,“ zdôraznila Ivana Kellnerová, obyvateľka Levoče a jedna z organizátoriek protestu.