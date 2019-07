V Kolačkove chcú postaviť bitúnok, mäsokombinát aj mliekareň

Vzniknúť má do 25 pracovných miest.

8. júl 2019 o 9:51 (aktualizované 8. júl 2019 o 10:27) SITA

KOLAČKOV. V obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa by mohol v najbližších rokoch pribudnúť malý bitúnok, mäsokombinát, aj mini mliekareň.

Prevádzky umiestnené v jednej budove by tam spolu s kravínom chcela postaviť súkromná spoločnosť.

Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú približne 3,2 milióna eur, pričom hotová by mala byť do júna 2021.

Vďaka tejto investícii by sa v obci mohlo vytvoriť do 25 nových pracovných miest.



Podľa informácií o projekte dostupných na envirportal.sk ide o novú činnosť spoločnosti Zetez, s. r. o., so sídlom v Bratislave.

Cieľom výstavby je podľa zámeru spoločnosti vytvorenie priestorov pre porážku hovädzieho dobytka z vlastného chovu a vytvorenie podmienok pre spracovanie mlieka z vlastnej produkcie.

Prečo práve Kolačkov?

Spoločnosť si pre vybudovanie vlastného bitúnku a mäsovýroby vybrala obec Kolačkov z viacerých dôvodov.

„Jednou z podmienok ekologického bitúnku je maximálne 50-kilometrová vzdialenosť fariem, z ktorých má byť dobytok dovezený a v okruhu 50 kilometrov nie je žiaden iný ekologický bitúnok. Druhým dôvodom, pre ktorý sme si zvolili lokalitu Prešovského kraja, je vyššia miera evidovanej nezamestnanosti v rámci Slovenska,“ vysvetlil štatutárny zástupca spoločnosti Matúš Dziak.

So vznikom ekobitúnka a s tým spojenou mäsovýrobou by podľa jeho slov vzniklo asi 20 až 25 pracovných miest.

Dziak pripomenul, že spoločnosť svojím zámerom v Kolačkove reaguje aj na súčasný dopyt po biovýrobkoch.

Zároveň dodal, že spoločnosť sa venuje živočíšnej výrobe a neustále sa v tejto oblasti rozvíja, čoho dôkazom je aj získaný ekocertifikát v máji 2019.

V chránenom vtáčom území

Budovy by mali byť podľa zámeru postavené na súkromnom pozemku s rozlohou 5 688 metrov štvorcových, pričom zastavaná plocha bude prestavovať viac ako 3 900 metrov štvorcových.

Pozemok patrí do katastrálneho územia Kolačkova, leží asi 700 metrov od posledných obytných domov, v chránenom vtáčom území. Dané plochy sú v súčasnosti evidované ako orná pôda.

Objekty budú umiestnené nad cestou III. triedy z Kolačkova do Novej Ľubovne, areál bude na ňu priamo napojený.

V rámci neho vznikne aj desať parkovacích miest pre zamestnancov.

Ako to má vyzerať

Projekt počíta s tým, že v kravíne bude ustajnených 90 kráv a 75 teliat. V prevádzkovej budove bude na prízemí malý bitúnok. Realizovať sa v ňom bude porážka hovädzieho dobytka z vlastného chovu, ale aj príprava mäsa na expedíciu.

Nachádzať sa tam budú rovnako priestory na skladovanie mäsa. Pôjde o malovýrobu výlučne z mäsa z vlastného chovu.

Na druhom poschodí bude prevádzka mäsových výrobkov a na treťom prevádzka malej mliekarne. V nej sa bude spracovávať kravské a ovčie mlieko a vyrábať syry, maslo a smotana.

Na štvrtom poschodí vzniknú priestory pre administratívu.

Ako sa ďalej uvádza v zámere, pôjde o logisticko-odbytové centrum so zameraním na podporu odbytu firmy a začlenenie nových prevádzok na trh.

Firma žiada podporu od štátu

Spoločnosť požiadala aj o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR.

Podľa hovorcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Michala Feika sú všetky žiadosti v rámci výzvy v štádiu vyhodnocovania.

„Predmetom predloženého projektu kolektívnej investície, teda žiadateľa Zetez, s. r. o. ako generálneho partnera projektu a jeho spolupracujúcich partnerov na projekte, má byť odbyt mliečnych výrobkov a mäsových výrobkov. Realizovať sa majú investície do výstavby objektov živočíšnej výroby, do obstarania strojov do živočíšnej výroby, obstarania technológie na spracovanie mäsa a technológie mliekarne, obstarania pojazdných predajní,“ potvrdil Feik.

(zdroj: kolackov.sk)