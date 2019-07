V Poprade hospitalizovali dieťa, potvrdili u neho norovírus

Viacero návštevníkov Vysokých Tatier malo tráviace ťažkosti.

9. júl 2019 o 13:20 SITA

POPRAD. Viacero návštevníkov Vysokých Tatier malo počas uplynulého týždňa tráviace ťažkosti.

Ako potvrdila vedúca epidemiologického oddelenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade Mária Pompová, približne 30 pacientov ošetrili na centrálnom príjme, išlo o ľudí, ktorí prišli z tatranských hotelov.

Problém podľa nej nastal vo viacerých lokalitách Tatier.

„V jednom prípade nám u chlapčeka, ktorého bolo potrebné aj hospitalizovať, potvrdili norovírus. Je to črevná chrípka, ktorá prebehne rýchlo, ale je veľmi nákazlivá,“ informovala Pompová.

Prenáša sa kontaktom, vdýchnutím, požitím kontaminovaných jedál alebo vody.

Najdôležitejšia je v tomto prípade izolácia človeka, ktorý má akútne ťažkosti, aby nenakazil ďalších ľudí.

Tráviace ťažkosti však mali aj iné deti.

„Osemročná vnučka dostala počas túry v Tatrách žalúdočné kŕče, zvracala. Potom začali mať problémy aj jej dvaja súrodenci. Keď sa vrátili na hotel, bola tam už záchranka a brala chlapčeka, ktorý sa v predošlých dňoch hral s našimi deťmi,“ opísala situáciu návštevníčka Tatier, ktorá nechcela byť menovaná.

Nešlo o nič mimoriadne

Podľa Pompovej mohlo vo viacerých prípadoch zohrať úlohu aj počasie, keďže bolo veľmi teplo.

„Nemyslím si, že by to bolo také rozsiahle, pretože to by sme mali veľmi explozívnu epidémiu, nie takéto roztrúsené prípady po celých Tatrách. Bolo horúco, mohlo k tomu prispieť aj slnko, ľudia boli na túrach, a ak mali úpal a oslabený organizmus, a k tomu prišli do kontaktu s týmto vírusom v uzavretom prostredí hotela, mohlo sa to takto prejaviť,“ vysvetlila.

Nemyslí si však, že by išlo o niečo mimoriadne.

„Situáciu monitorujeme, v Tatrách sme každý deň. Zdá sa, že prípady sú už na ústupe. V pondelok sme už nezaznamenali ani jeden prípad, hostia nehlásili, že by mali ťažkosti,“ zhodnotila.

Nepite vodu z prameňov

Epidemiologička v rámci základných pokynov upozorňuje turistov, aby nepili vodu z tatranských tokov.

„Toto síce turisti veľmi radi robia, keď sú smädní, ale voda tam väčšinou kontrolovaná nie je. Má tiež podstatne nižšiu teplotu než okolité prostredie, a tak môže dôjsť aj k ochladeniu organizmu, na čo môže gastrointestinálny systém zareagovať tak, že človek zvracia a má hnačku,“ upozornila.

Zároveň pripomenula základné hygienické návyky, ako je utierať si ruky po toalete, prípadne mať pri sebe dezinfekčný prostriedok na ruky.

Dôležité je podľa nej aj chrániť sa pred slnkom a nosiť pokrývku hlavy, rovnako dbať o príjem dostatku tekutín.