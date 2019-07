Na Lomnickom štíte ráno mrzlo, namerali päť stupňov pod nulou

Ochladenie na celom Slovensku spôsobil studený front od severu až severozápadu.

9. júl 2019 o 15:23 Róbert Bejda

VYSOKÉ TATRY. Na celom Slovensku a najmä jeho severe sa v uplynulých dňoch citeľne ochladilo.

Ako informuje stránka iMeteo.sk, v pondelok postupoval cez naše územie studený front od severu, ktorý najmä na východ prinášal búrky.

„Tento studený front ukončil sériu teplého počasia a za ním k nám počas utorka začal prúdiť studený vzduch od severu až severozápadu," informuje stránka.

Teplota so zvyšujúcou sa nadmorskou výškou klesá, vo výške 1 500 m sa pohybuje okolo 7° C.

Ešte chladnejšie je vo vyšších oblastiach, nad výškou 2 000 m, kde aj v utorok mrzlo.

Najchladnejšie bolo ráno na Lomnickom štíte (2 634 m), kde teplota klesla k mínus 5° C.

Cez deň „stúpla" na mínus 2° C.

Ako uvádza iMeteo.sk, nasledujúce dni by mohlo byť v tejto nadmorskej výške ešte chladnejšie ako mínus 5° C.

„Mráz v Tatrách síce nie je neobvyklý ani v júli, no takéto nízke teploty sú pomerne nezvyčajné a siahajú k minimám," dodáva meteorologická internetová stránka.

Predpoveď na stredu

Na noc z utorka na stredu predpovedajú meteorológovia najnižšiu nočnú teplotu 13 až 8° C, v dolinách, najmä stredného Slovenska a Spiša, 8 až 3° C.

Najvyššia denná teplota by mala v stredu dosahovať 20 až 25° C, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 15 až 20° C.

Teplota na horách vo výške 1 500 m bude okolo 8° C.