Poliaci plánujú v slovenských Pieninách vodný park aj hotel

Vízia je stará už desaťročie, stoja za ňou slovenskí aj poľskí investori.

12. júl 2019 o 9:46 SITA

SPIŠSKÁ STARÁ VES. Poľská gmina Czorsztyn by chcela kúpiť časť pozemkov pri hraniciach na Slovensku a postaviť na nich vodný park.

Informoval o tom poľský denník Gazeta Wyborcza na svojej internetovej stránke.

Gmina podľa vyjadrenia Doroty Oleśovej z miestneho Referátu infraštruktúry a hospodárskeho rozvoja vlastní 8 hektárov v meste Spišská Stará Ves v Kežmarskom okrese, ktoré získala ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie.

Vďaka kúpe ďalšieho pozemku od mesta by mala veľkosť investície podľa Poliakov vzrásť, okrem geotermálneho parku spomínajú aj stavbu luxusného hotela s kapacitou 250 lôžok a viacúčelovej športovej haly.

Ide o súčasť zámeru starého viac ako desať rokov, za ktorým stoja slovenskí a poľskí investori združení v akciovej spoločnosti Vodný park Stará Ves – Sromowce Wyžne.

Blízko Dunajca

Vodný komplex v Pieninách by sa mal nachádzať v blízkosti Dunajca.

Ako uviedol Pavol Ovšonka, člen predstavenstva spoločnosti Vodný park, malo by ísť o 10-hektárový areál, investícia predstavuje približne 10 miliónov eur.

Žiadne termíny projektu či samotnej stavby však podľa neho ešte nie sú známe. Všetko doteraz stálo na chýbajúcich peniazoch.

„Je to starý projekt. Znovu sa na ňom pracuje a je oveľa aktuálnejší, než napríklad pred rokom. Akcelerujeme, pribudnú ďalšie pozemky,“ doplnil Ovšonka.

Zároveň vysvetlil, že pozemky, ktoré mala poľská gmina od čias Rakúsko-Uhorska, prešli pod akciovú spoločnosť.

Primátor Kurňava: Zatiaľ je to v nereálnej fáze

Podľa primátora Spišskej Starej Vsi Jána Kurňavu (nezávislý) by síce vybudovanie akvaparku turizmu v regióne pomohlo, podľa neho však ide zatiaľ iba o víziu.

„Tento zámer slovensko-poľskej spoločnosti je tu 12 až 13 rokov. Nejde sa však zatiaľ stavať. Všetko je na začiatku, stojí to, nič konkrétne a hmatateľné sa nedeje,“ potvrdil.

Informácia o tom, že akvapark ide stavať poľská gmina, s ktorou prišli poľské noviny vo štvrtok 11. júna, je podľa neho zavádzajúca.

„Asi pred týždňom či dvoma gmina Czorsztyn vstúpila do akciového podniku svojím vkladom, nič svetoborné sa nedeje,“ komentoval primátor, podľa ktorého by sa však miestni akvaparku potešili.

„Je jedno, či to postavia Poliaci či iná zahraničná spoločnosť, budeme sa z toho tešiť, bude to pre nás, zatiaľ je to však celé v nereálnej fáze,“ uzavrel Kurňava.

Pozemky v ochrannom pásme

Niekoľko rokov starý projekt sa týka pozemkov v ochrannom pásme a podľa riaditeľa Správy Pieninského národného parku (PIENAP) Vladimíra Kĺča v minulosti prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredia.

Stavať sa malo v lokalite vyčlenenej na rozvoj turistiky v regióne.

Projekt však časom upadol do zabudnutia.

„Za ten čas prešiel projekt procesom, bol odsúhlasený a schválený, prešlo však pár rokov a vyjadriť sa dnes k tomu je ťažké. Otázne je, či ide o projekt v rovnakom rozmere, alebo tam pribudlo niečo nové. Ak áno, bude potrebné posudzovať tento projekt ako nový,“ skonštatoval Kĺč.