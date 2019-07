Na bývalej skládke komunálneho odpadu vybudovali včelín

Z prvého medu upiekli medovníčky, chystajú darčeky na mestské oslavy.

24. júl 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÉ PODHRADIE. V Spišskom Podhradí sa môžu pochváliť mestským včelínom.

Z prvého medu už aj upiekli medovníčky na tohtoročné mestské oslavy, ktoré sa uskutočnia koncom augusta.

Zaujímavosťou je, že včelín vznikol na mieste bývalej skládky, kde sa desaťročia vyvážal komunálny odpad.

Po zrekultivovaní na skládke vysadili aj desiatky stromčekov.

Včelín má byť v budúcnosti miestom, kde sa budú deti z Podhradia priúčať včelárstvu.

Prvých sedem včelích rodín sa už zabývalo.

Mestský vláčik, mlyn i kompost zdarma

Mesto UNESCO spod Spišského hradu je v poslednom čase známe zaujímavými aktivitami.

Ide o vláčik motoráčik tzv. Haničku, ktorú mesto odkúpilo a už tri sezóny počas leta vozí turistov a návštevníkov medzi mestami Spišské Podhradie a Spišské Vlachy.

Pred časom v meste pre turistov sprístupnili mestský mlyn.

Mesto pre svojich obyvateľov vyrába aj kompost, ktorý zdarma Podhradčanom dáva.

Spracúvajú aj stavebný odpad, ktorý pomelú a využívajú na posypy, či „výstelku“ pri budovaní kanálov.

Na Mariánskom námestí i na parkovisku pri Spišskej Kapitule budujú parkoviská, kde sú osadené záchytné nádrže na dažďovú vodu, ktorá tak ostáva v priestore, kde napršala.

„Snažíme sa vracať do prírody čo najviac. Vraciame to, čo nám dlhé tisícročia dávala. Dôležitý je aj moment udržateľnosti. Nielen niečo vymyslieť a urobiť, ale aby to malo zmysel a fungovalo to,“ zdôraznil primátor mesta Michal Kapusta (KDH).

Mestské výrobky z bio medu

Je to tak, aj v prípade mestského včelína. Snahou je vyrábať vlastný bio med, nezaťažený rôznymi éčkami.