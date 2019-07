Bezohľadní turisti sa predbiehali a tlačili na rebríkoch v Slovenskom raji

Ohrozovali iných aj seba.

24. júl 2019 o 15:52 Mária Šimoňáková

SLOVENSKÝ RAJ. Trojici českých turistov sa nechcelo čakať pod zaplneným rebríkom v rokline Suchá Belá v Slovenskom raji.

Bezohľadne a riskantne sa pustili predbiehať ostatných, pričom riskovali nielen svoje zdravie a život, ale ohrozovali aj ľudí, ktorí na rebríkoch disciplinovane čakali.

Pád z desaťmetrovej výšky sa mohol skončiť vážnymi zraneniami, aj smrťou.

Nebezpečné správanie sa troch mladých mužovnatočila jedna z návštevníčok v rokline Suchá Belá.

„Máme radi turistov, z každej krajiny, sme radi za každého z nich, ale čo je veľa, to je veľa. Toto si slušný človek s výchovou od rodiny a školy nemôže dovoliť. Niečo a niekde zlyháva. Naša krásna spišská príroda a pamiatky to určite nie sú. Ľudia, prosíme vás, buďte k sebe ohľaduplní a českých turistov prosíme o rešpekt, minimálne rovnaký, aký majú k predpisom a kódexom vo Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku. Sme predsa bratia a sestry, o to viac by sme mal byť k sebe ohľaduplní,“ napísala turistka na svojom FB profile.

Konanie turistov odsúdili aj horskí záchranári a šéf národného parku, ktorý tvrdí, že sa na podobný prípad za roky praxe nepamätá.

Záchranár: Nebezpečenstvo šmyku bolo veľké

„Jednoznačne ohrozovali turistov na rebríku, ako aj samých seba. Dokonca v jednej časti obchádzajú aj muža, ktorý ma v nosiči dieťa. Skala, po ktorej stúpali hore popri rebríkoch, je permanentne mokrá. Nebezpečenstvo šmyku bolo vysoké. Tým, že predbiehali ľudí na rebríku, vlastne ani nič nevyriešili, lebo vyššie sa nachádza ďalšia sústava rebríkov, na ktorých by museli rovnako čakať,“ uviedol horský záchranár Daniel Mahdal.

Turisti, ktorí sa v tom čase nachádzali na rebríku, radšej zastali a púšťali ich hore.