Unikátny furmanský hostinec v Hnilčíku ustupuje stavbe domov

Bol zastávkou na starej ceste na Gemer.

27. júl 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

HNILČÍK. Obec Hnilčík v Spišskonovoveskom okrese má niečo cez 500 obyvateľov a je známa svojou banskou históriou.

Nájdete tu banský skanzen, klopačku, časť zachovalej štôlne, ale aj staré pece pražiarne a drevenicu, v ktorej v súčasnosti sídli materská škola.

O jednej zaujímavosti však vie len málo ľudí.

Stará chalupa učupená pod lesom totiž nie je len taký obyčajný starý dom.

Kedysi bol vyhľadávaným zájazdovým hostincom, v ktorom prepriahali svoje kone furmani, cestujúci po starej ceste spájajúcej Spišskú Novú Ves s Gemerom.

Aj ten však už onedlho bude patriť do minulosti.

„Volalo sa to tu U Hmuru. Krčmár, ktorý tu mal krčmu, sa volal Chmúra. Pamätám si, keď som bol ešte malý chlapec, mal som asi štyri, päť rokov, s otcom som tam chodil. Chlapi sedeli v krčme a my deti, sme sa hrali pred ňou, behali. Celý deň tu svietilo slnko,“ zaspomínal starosta Hnilčíka Ľubomír Kačír.

Kedysi kone, dnes bicykle

Starý zájazdový hostinec stojí na brehu Železného potoka, priamo pri vyústení starej cesty z Gemera.

Pomerne rozľahlá murovaná stavba ukrýva krásny krov i klenby. Jeho súčasná podoba vznikla prestavbou v druhej štvrtine 20. storočia, no samotná budova je staršia.

Krčma s ubytovaním v miestnej časti Furmanec mala aj svoju vozáreň, ktorú zbúrali v roku 1925.

Hostinec s krčmou mal aj ubytovaciu časť. Pomerne veľká vozáreň slúžila na prepriahanie i ustajnenie koní.

Furmani tu prepriahali kone, aby mohli pokračovať ďalej v náročnej ceste.

Tá prechádzala zo Spišskej Novej Vsi cez Knizajfy a sedlo medzi Suchým vrchom a Grétlou k hostincu, cez mostík prekonala Železný potok a na jeho pravom brehu sa vetvila smerom na západ na Rožňavu (cez les na Štolvek a odtiaľ cez sedlo Grajnára do Hnilca) a na východ do Gelnice (cez Vondrišel, Švedlár a Mníšek nad Hnilcom).

Stará cesta ešte stále existuje a je krásnou vyhliadkovou cestou aj na bicykli.

„Keď som trocha povyrástol, krčma tam skončila. Myslím, že ten krčmár zomrel. Ani neviem, či mal nejakých potomkov. Asi od 70. rokov 20. storočia to chátralo. Nikto tam nebýval, nič tam nebolo. Až neskôr, po revolúcii to odkúpil akademický maliar a niečo tam aj opravoval,“ zaspomínal ďalej starosta Hnilčíka.

Prvý v dedine vyrábal elektrinu

„Niekedy v časoch nežnej revolúcie prišiel za mnou jeden známy z Košíc, či to nechcem kúpiť. Dedička hostinca bývala tiež v Košiciach, bola rada, že to získa nejaký umelec. Dlho som to tam chodil obzerať, kým som sa rozhodol. Pamätám si, cestoval som vlakom a premýšľal o tom, či to vezmem, alebo nie a na stene vozňa som zrazu objavil fotografiu tohto hostinca. Bol to taký romantický pohľad, taká staršia fotografia. Bolo to zaujímavé,“ priblížil akademický maliar Marián Hennel zo Spiša.

Nápad prišiel v čase, keď robil veľkú mozaiku na spišskonovoveskom štadióne.

Mal predstavu, že v bývalom hostinci bude realizovať svoje monumentálne diela, chalupu využije na organizovanie rôznych sympózií.

„Bolo to nádherné miesto, krásna stavba. Najširšie miesto v obci, celý deň tam svietilo slnko. Najväčšia miestnosť mala deväť metrov. Tu bola krčma. Presne taká, akú poznám z „jánošíkovských“ filmov. Krčmár stál za drevenými latkami a ľudia sedeli dookola. Okrem krčmy tu bola aj pekáreň s pekárnikom. Piekli chlieb pre celú dedinu. Nechýbala pivnica na uskladnenie piva. Bola za stajňou. Pokiaľ viem, majiteľ hostinca dlhé roky pracoval v Amerike a keď sa vrátil, otvoril krčmu, obchod aj pekáreň. Dokonca mal po toku potoka postavené žľaby a prvý v dedine vyrábal elektrinu, ktorou v hostinci svietil,“ priblížil akademický maliar.

Romantika ustúpila realite

Hoci v hostinci urobil kus práce, nakoniec sa ho vzdal.

„Je to ako v umení, len funkcia má zmysel. Pokiaľ to niečomu slúži, vtedy to má zmysel. Bolo to krásne, ale realita bola iná. Naraz to prestalo mať zmysel. Bolo to náročné a nevedel som sa tomu venovať naplno. Nemal som na to čas. Tak som sa hostinca vzdal,“ priblížil umelec.

Ako nám starosta Hnilčíka potvrdil, budovu hostinca i priľahlé pozemky odkúpil súkromný investor a prišiel s jasným developerským zámerom - hostinec zbúrať a na mieste postaviť obytné domy.

Obecné zastupiteľstvo však povolilo postaviť iba zopár domčekov, kvôli blízkosti potoka.

Boli sme sa na mieste pozrieť. Búracie práce na hostinci už začali. Strechu postupne rozoberajú.

Pod zaujímavým strešným krovom sme videli aj komín z pekárnika.

Kus histórie tak ustupuje budúcnosti. Škoda. Čaro miesta totiž cítiť aj pri pohľade na schátranú budovu niekdajšieho zájazdového hostinca.