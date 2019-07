Hlavný ťah z Popradu do Tatier opravujú, treba rátať s obmedzeniami

Práce zdržalo obstarávanie.

26. júl 2019 o 11:14 TASR

VYSOKÉ TATRY. Cestu na hlavnom ťahu z Popradu smerom do Vysokých Tatier v týchto dňoch začali opravovať.

Projekt približne za 2,8 milióna eur by mal zhotoviteľ, firma Strabag, stihnúť za osem mesiacov, vodiči, a najmä návštevníci Tatier sa musia pripraviť na isté obmedzenia.

Cestu nebude počas hlavnej turistickej sezóny nutné uzatvárať, rýchlosť tam však nateraz znížili na 30 kilometrov za hodinu.

Práce zdržalo verejné obstarávanie

"Ide o dlho očakávanú investíciu do možno najfrekventovanejšej cesty Prešovského kraja. Chceli sme začať už na jar, ale zdržala nás kontrola verejného obstarávania. Verím, že tie najzložitejšie časti stihne zhotoviteľ opraviť do jesene tohto roka," uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH).

Opravuje sa 5,5 kilometra dlhý úsek z Popradu do Starého Smokovca.

Projekt je z 95 percent financovaný z eurofondov, zvyšok dopláca krajská samospráva.

Cesta v tomto úseku je zvlnená, podmočená a v mnohých častiach je narušená povrchová vrstva asfaltu.

Riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth konkretizoval, že oprava pozostáva z piatich stavebných objektov.

"Ide o kompletnú modernizáciu vozovky, odvodňovacieho systému cesty, takže sa komunikácia odfrézuje a zosilní. Pod kryciu podložnú vrstvu sa položí výstužná oceľová sieť, ktorá bude zaliata emulzným mikrokobercom, a následne sa položí asfaltová vrstva," konkretizoval s tým, že cesta sa po oprave už nebude vlniť a bude stabilnejšia.

Dopravné obmedzenia

Momentálne je cesta rozdelená na tri jazdné pruhy, v jednom pracujú cestári a ďalšie dva sú pre ostatných vodičov.

Tento úsek využíva aj množstvo cyklistov, tých predseda kraja vyzval na opatrnosť, prípadne by mali podľa neho zvážiť iné trasy z podtatranských obcí smerom do centra Tatier.

Ďalšie spojky k Ceste Slobody, napríklad z Gerlachova, Veľkej Lomnice, Tatranskej Štrby alebo Novej Lesnej, môžu využívať aj vodiči.

Stavbári budú pracovať aj počas víkendov, keď je najväčší nápor turistov, práce však budú prispôsobovať aktuálnej dopravnej situácii.

Chcú to stihnúť do zimy

"Musíme to do zimy stihnúť, ale nie je to pre nás nič nové, rátame aj s možnými komplikáciami, keďže je to živá stavba a musíme sa tomu prispôsobiť," ubezpečil riaditeľ spoločnosti Strabag pre oblasť východ Peter Šulek.

Dodal, že na cestu uložia modifikovaný asfalt, ktorý znáša vyššie teploty, v lete sa tak neprehrieva, netvoria sa koľaje a v zime zas nie je krehký.

"Máme naplánovanú aj veľkú rekonštrukciu Cesty Slobody, hlavnej tepny vo Vysokých Tatrách, a tiež trás, ktoré sa na ňu napájajú z jednotlivých podtatranských obcí. Niektoré už prechádzajú obnovou, napríklad z Novej Lesnej, ďalšie by sme chceli stihnúť ešte počas stavebnej sezóny, ostatné sú plánované na budúci rok," dodal na záver predseda PSK.