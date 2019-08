Turistov v Slovenskom raji žiadajú o trpezlivosť a disciplínu

So zdržaním a čakaním by mali počítať najmä v Suchej Belej.

4. aug 2019 o 9:51 SITA

SLOVENSKÝ RAJ. Turisti by mali byť pri túrach v Slovenskom raji k sebe ohľaduplní, najmä na rebríkoch by sa tiež mali správať disciplinovane, byť trpezliví a opatrní.

Upozornila na to predsedníčka komisie cestovného ruchu a zahraničnej spolupráce Košického samosprávneho kraja Jana Skokanová spolu s miestnou oblastnou organizáciou cestovného ruchu po medializovaných informáciách o predbiehaní sa niektorých turistov na rebríkoch.

„Dôležité je netlačiť sa na rebríkoch, ľudia by si mali uvedomiť, že neprišli na preteky, ale na výlet. Osobitne, keď je v Raji veľa turistov, je dôležité, aby dodržiavali odstupovú vzdialenosť na rebríkoch a technických zariadeniach, aby napríklad pri prekladaní nôh niekoho nekopli do tváre,“ povedala.

Najväčší problém je v Suchej Belej

Keďže najviac turistov prichádza každoročne do rokliny Suchá Belá, návštevníci by práve tam mali počítať so zdržaním a nutnosťou čakať v exponovaných miestach zabezpečených rebríkmi a stúpačkami.

„Radom a čakaniu sa dá vyhnúť, ak turisti vyrazia do rokliny v skorších ranných hodinách, prípadne poobede, vtedy je už však vyššie riziko búrok, v prípade ktorých návštevu rokliny z dôvodu bezpečnosti rozhodne neodporúčame. Takisto je možné zvoliť si túru do niektorej z ďalších ôsmich nemenej zaujímavých roklín a kaňonov národného parku, ktoré sú podstatne menej navštevované,“ uviedol Martin Pižem z oblastnej organizácie cestovného ruchu.

Zároveň zdôraznil, že predbiehanie sa v exponovaných častiach roklín vybavených rebríkmi či stúpačkami je neprípustné.

Syna niesol pod pazuchou

Hoci turistov s nevhodným oblečením a obuvou na túrach v Slovenskom raji podľa Skokanovej ubudlo, disciplína niektorých z nich je stále problémom.

„Bola som svedkom toho, ako sa v rokline Suchá Belá mladý muž postavil na rebrík vo vodopádoch, chytil sa reťaze a niesol pod pazuchami zaveseného syna. V takomto prípade by ho mohol pri prvom balanse pustiť. Nedal si ho na rebrík, aby po ňom kráčal štvornožky. Keď som ho na to upozornila, povedal mi, že je to jeho vec,“ uviedla.

Nie všetci návštevníci dodržiavajú aj pokyny pri návšteve ferraty Kyseľ.

Na jej absolvovanie musia byť turisti vybavení ferratovým istiacim setom s tlmičom pádov, prilbou a pevnou protišmykovou obuvou.

„Stretla som tam jedného otca s dcérou, on nemal ferratový set vôbec, jeho dcéra mala iba tenké lano a jednu skobu, teda aj jej chýbal originál ferratový set. Ak by sa niečo stalo, dieťa by sa nezachránilo,“ dodala Skokanová.

Pripomenula, že turisti, ktorí sa vyberú do rokliny Kyseľ bez setu a potrebného vybavenia, ohrozujú samých seba.

Presný zoznam miest s možnosťou požičania si spomínaného setu je uvedený na internetovej stránke správy národného parku.