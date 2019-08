Cesta do Raja je v dezolátnom stave, župa začala s jej opravou

Turisti cez Letanovce nechceli chodiť pre rómsku osadu a zlú cestu.

5. aug 2019 o 11:50 Mária Šimoňáková

LETANOVCE. Letanovský mlyn pri obci Letanovce v Spišskonovoveskom okrese je dôležitou vstupnou bránou do Slovenského raja.

Dlhé roky tadiaľ na túry chodilo pomenej turistov. Odrádzala ich rómska osada, ktorá tu bola.

Hoci je už takmer šesť rokov presťahovaná do novej lokality, záplavy turistov tu nenájdete.

Dôvodom je prístupová cesta vo veľmi zlom stave. O rozvoji cestovného ruchu miestni nemôžu ani hovoriť.

Cestu tretej triedy takmer polstoročie poriadne neopravovali. Je na nej rozsypaný povrch vozovky, výmole, miestami aj prepadnutá vozovka.

Turisti, ktorí to predsa len skúsili, riskovali defekt.

Dlhé roky Letanovčania upozorňovali na dezolátny stav cesty, no bez výsledku.

Konečne sa však dočkali. Cestu, ktorej vlastníkom je Košický samosprávny kraj, v pondelok začali opravovať.

Košický župan Rastislav Trnka (nez.) odovzdal oficiálne tento takmer štvorkilometrový úsek cesty do rúk zhotoviteľa stavby.

Firma Strabag má v pláne do októbra cestu opraviť.

Odrádza ľudí

„Ideme tadiaľto asi prvýkrát, ale cesta je veľmi zlá. Určite to odrádza turistov. Trocha mám aj obavy o auto,“ poznamenal otec štvorčlennej rodiny z Banskej Bystrice, ktorá práve smerovala na turistiku do Slovenského raja.

„Cesta je rozbitá. Bol som tu veľmi dávno, cesta bola taká istá. Bolo by to krajšie, keby ju dali do poriadku. Ak ju idú opraviť, je to super, teším sa, nabudúce pôjdeme po novej ceste,“ poznamenal mladý turista, ktorý sa so svojou priateľkou chystal rovnako na túru.

„Konečne sa po desaťročiach prešlo od slov k činom. Veľmi sa teším, že sme sa dočkali,“ netajil radosť starosta Letanoviec Slavomír Zahornadský (nez.).

Ako zdôraznil, do Národného parku Slovenský raj tadiaľ chodievajú turisti z celej Európy aj zámoria. „Cesta vyzerá, ako vyzerá, a my sme za to boli často pranierovaní.“

To, že sa osadu podarilo pred rokmi vysťahovať, bolo prvým krokom, ale oprava cesty bola zásadnejším počinom.

Práve táto skutočnosť bránila obci vyberať poplatky za vstup do národného parku, tak ako to robia okolité obce, v ktorých katastri sa Slovenský raj nachádza.

„Sme na začiatku opráv. Určite nová cesta odštartuje zvýšenie cestovného ruchu aj v tejto časti národného parku. Čo sa bude diať ďalej, uvidíme,“ reagoval starosta na otázku, či obec po obnove cesty pristúpi k vyberaniu poplatkov.

Kraj si na opravu vzal úver

Ako informoval župan Rastislav Trnka, kraj si na opravu cesty požičal peniaze z Európskej investičnej banky.

„Ide o predschválený úver 800-tisíc eur, ktorý budeme splácať 25 rokov. Cesta má významný dopad aj na rozvoj cestovného ruchu a dlhodobo sme vnímali jej zlý stav. Koncom októbra by mala byť hotová a verím tomu, že naozaj bude impulzom pre rozhýbanie cestovného ruchu aj v tejto časti Slovenského raja,“ zdôraznil Trnka.

KSK má z dvetisíc kilometrov ciest v majetku kraja šesťsto kilometrov v nevyhovujúcom, až dezolátnom stave.

Na niektoré sú už vypracované projektové dokumentácie, no podľa Trnku nie sú dobre pripravené a je potrebné ich prerábať.

„Bol to aj prípad tejto cesty. Robíme všetko, čo sa dá. Predtým sa za rok opravilo v priemere pätnásť kilometrov ciest, teraz, keď chceme zrýchliť desaťnásobne, je to pomerne náročné. Ambíciou je opraviť všetky havarijné úseky do konca volebného obdobia,“ dodal župan.

„V úseku pristúpime k výmene asfaltového krytu, urobia sa vyrovnávky povrchu. Súčasťou je aj oprava dvoch kamenných klenbových mostov, ktoré majú nevyhovujúcu šírku. Budú sa zrezávať krajnice, spevňovať, čistiť a reprofilovať priekopy a obnovovať priepusty,“ priblížil detaily opravy cesty Peter Šulek, zástupca firmy Strabag, riaditeľ oblasti východ.

Počas stavebných prác nebude premávka v tomto úseku zastavená.

Riadená bude v polovičnom profile pomocou semaforov.