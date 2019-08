Peter Bondra: Dávid môže v KHL len získať, z Nicholasa bude možno zubár

Šatan ho zatiaľ nezlanáril.

8. aug 2019 o 0:00 Daniel Dedina

POPRAD. Genialita na ľade a charizma v duši. Peter Bondra patrí medzi najvýraznejšie postavy v histórii slovenského hokeja.

Skvelý strelec s nezameniteľným štýlom korčuľovania, niekdajší topkanonier NHL a autor rozhodujúceho gólu vo finále MS 2002.

V súčasnosti sa venuje rôznym aktivitám, jeho vášňou je golf.

Je ústrednou postavou charitatívneho golfového podujatia vo Vysokých Tatrách, na ktoré každý rok prijme pozvánku mnoho známych tvárí z prostredia slovenského športu i šoubiznisu.

Výnimkou nebol ani tohtoročný 12. ročník. Vyše 28-tisíc eur, ktoré sa podarilo vyzbierať, putovalo na konto detí s telesným a mentálnym postihnutím.

Medzi jednotlivými odpalmi sme s Petrom Bondrom hovorili o rôznych aspektoch jeho súčasného života.

Ako vnímate sám seba ako golfistu?

„Je to niečo podobné ako hokej, i keď ide o iné časové obdobie. Hokej mi dal súťaživosť a chcenie sa zlepšovať. Po skončení kariéry mi to chýbalo a našiel som to v golfe. Hrávam ho veľmi rád, navyše v takom krásnom prostredí je to zážitok. Už dvanásty rok sa touto formou snažíme pomôcť ľuďom, ktorí sú na to odkázaní. Aj tentoraz sme niekoľko rodín obdarili finančným príspevkom.“

Ako často sa momentálne dostanete do vám veľmi blízkeho podtatranského regiónu?

„Ja to neberiem na roky, ale na hokejové sezóny. V tej minuloročnej som tu bol päťkrát. Kvôli synovi i majstrovstvám sveta. Teraz je leto, počas neho chodíme na Slovensko pravidelne. Ani neviem, kde som strávil viac času, či v USA alebo tu. Ale asi trošku v USA...“

Poďme k hokeju. Ako často sa v súčasnosti dostanete na ľad?

„Podieľam sa aj na akciách starých pánov Washingtonu, takže minimálne tri-štyrikrát som bol. Takisto sú to akcie s charitatívnym rozmerom, keďže aj hokejom sa dá pomôcť. Veľmi rád by som chodil na ľad častejšie i pravidelnejšie, ale moja práca i celkové povinnosti mi to až tak nedovolia.“

Váš starší syn Dávid sa aktuálne snaží presadiť v KHL. Po troch sezónach v Poprade a dvoch účastiach na majstrovstvách sveta bojuje o miesto v zostave Kunlun Red Star. Môže sa presadiť v najlepšej lige na euro-ázijskom kontinente?