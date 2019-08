Úsek dôležitej cesty zo Spiša do Košíc sa prepadáva

Hrozí, že sa zopakuje situáciu s mostom cez Ružín a obchádzkou.

10. aug 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

VEĽKÝ FOLKMAR. Úsek cesty druhej triedy nad obcou Veľký Folkmar v Gelnickom okrese, pri známom Gregorovom prameni, je v havarijnom stave.

Oporný múr, ktorý drží podložie cesty, sa môže zosypať.

V takom prípade môžu úsek cesty uzavrieť, čo spôsobí problémy s dopravným spojením Spiša s krajským mestom Košice.

Obmedzenie sa dotkne takmer 90-tisícovej spádovej oblasti.

„Dôsledkom zosuvu by bola neprejazdnosť cesty z Krompách do Košíc. Nastala by situácia, aká bola v prípade mostu cez Ružín. Krompašania a ľudia z okolia, cestujúci každý deň do Košíc za prácou, by museli ísť obchádzkou cez Margecany do Prešova a odtiaľ do Košíc. A vieme, aká je v čase dopravnej špičky v Prešove situácia,“ zdôraznila primátorka Krompách Iveta Rušinová (nez.).

Podľa jej slov zosuv cesty by mohol spôsobiť komplikácie aj záchranárskym zložkám a vozidlám pri prejazde sanitiek, hasičských áut a podobne.

Obchádzka by znamenala časovú stratu. Trasa by sa predĺžila o minimálne dvadsať kilometrov.

Cestujúcim by sa zvýšili náklady na dochádzanie z a do práce, školy.