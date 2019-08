Hantuchová: Federer spustí aj päťminútový monológ. Z Nadala to treba ťahať

Pri komentovaní sa cíti ako ryba vo vode. Učiť sa musela veci mimo kamier.

15. aug 2019 o 0:00 Daniel Dedina

POPRAD. V pozícii hráčky zasvätila Daniela Hantuchová profesionálnemu tenisu polovicu svojho doterajšieho života.

Športovým priaznivcom na Slovensku pripravila množstvo nádherných chvíľ.

Skvelými výkonmi na najsledovanejších grandslamových podujatiach, medzi ktorými čnie semifinále na Australian Open i tituly v miešanej štvorhre na každom z podujatí veľkej štvorky.

Spolu s Dominikom Hrbatým sa radovali z prvenstva na Hopmanovom pohári a ešte ako tínedžerka sa mierou vrchovatou pričinila o najprenikavejší úspech ženského tenisu pod Tatrami, triumfe v Pohári federácie.

Pred necelými dvoma rokmi zavesila Hantuchová raketu na klinec, ale plní sa jej túžba väčšiny športovcov, a to zotrvať pri svojom milovanom odvetví.

Niekdajšia piata najlepšia hráčka na svete vo dvojhre i vo štvorhre sa aj po presunutí za komentátorský pultík pohybuje v spoločnosti najjagavejších tenisových superhviezd.

Tie sú k nej omnoho otvorenejšie ako k bežným pracovníkom médií.

Aj o tom sme hovorili v našom rozhovore s 36-ročnou rodáčkou z Popradu, v ktorej sa snúbi tenisový perfekcionizmus so ženskou eleganciou.

Začnime z mimotenisového súdka. Nedávno ste sa zúčastnili charitatívneho golfového podujatia vo Vysokých Tatrách. Ako ide dokopy spojenie Daniela Hantuchová a golf?

„Vcelku fajn. Keď som ešte aktívne hrávala, času bolo veľmi málo. Takže je to niečo, čomu sa chcem začať oveľa viacej venovať. Má to veľa spoločných vecí s tenisom, nie je to až taká odlišná cesta.“

Akým športom okrem tenisu holdujete najviac?

„Určite lyžovaniu. A povedala by som, že golf je hneď za tým. Až teraz sa mu asi začnem dôkladnejšie venovať.“

Na spomínanej akcii nebola núdza o výrazné hokejové osobnosti. Zástupcov odvetvia, ktoré dokáže poriadne poblázniť Slovákov. Aký je váš vzťah k hokeju?

„Veľmi blízky. Od malička som pozerávala zápasy a držala palce. Znova platí, že je tu množstvo podobných vecí, napríklad pohyb. Aj sme to porovnávali a aspoň máme o čom hovoriť...“

Po skončení tenisovej kariéry ste sa vyjadrili, že vás láka zabehnúť maratón. Platí to stále?

„To ma už, našťastie, prešlo. Bolo to ešte také tenisové, že si musím niečo iné dokázať... Ale nie. Užívam si, že nemusím drieť, i keď veľmi rada si idem zacvičiť a stále som aktívna. Je to však v rámci toho, ako mi to vyhovuje a kedy sa mi chce. Vzhľadom na komentovanie a prácu v televízii som rada, keď mám čas pre seba.“

Zdá sa, že komentovanie vás poriadne chytilo. Je to niečo, čomu by ste sa chceli venovať dlhodobo?