Reedukačné centrum v Spišskom Hrhove sa má z kaštieľa odsťahovať do konca mesiaca

Obec historickú budovu nechce.

13. aug 2019 o 11:14 TASR

SPIŠSKÝ HRHOV. Reedukačné centrum (RC) v Spišskom Hrhove by sa zo súčasných priestorov v budove neobarokového kaštieľa malo vysťahovať do konca mesiaca.

Starosta obce Vladimír Ledecký (nezávislý) sa obáva, čo sa stane s historickou budovou postavenou koncom 19. storočia, keď sa z nej zariadenie odsťahuje.

Z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR uviedli, že kaštieľ si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu a budova je finančne náročná na údržbu a prevádzku, čo je aj hlavný dôvod sťahovania.

„Rozpočet školy dlhodobo nepostačuje pokrývať tieto náklady. Z pridelených normatívnych prostriedkov nie je možné realizovať ani rekonštrukčné práce. V školských priestoroch RC je nesmierne náročné udržať zvyšujúce sa štandardy hygienických požiadaviek a dispozičné riešenie budovy nie je najvhodnejšie na daný druh vzdelávania a prevýchovy," uvádza sa v stanovisku ministerstva s tým, že doteraz každoročne potrebovalo toto zariadenie nad rámec dofinancovať svoje potreby.

Po presťahovaní je predpoklad, že dôjde k úspore 30 000 až 40 000 eur ročne, čo podľa rezortu môže byť veľkým prínosom pre fungovanie centra.

Do opravenej budovy

Reedukačné centrum so svojimi súčasťami, teda strednou odbornou školou služieb a odborným učilišťom, bude sídliť v opravených priestoroch Spojenej školy internátnej v Levoči, ktoré sú vo vlastníctve štátu.

Priestorovo-dispozičné riešenie objektu so samostatným vstupom a oddelenou prevádzkou ponúka podľa rezortu vnútra žiačkam zariadenia vyšší štandard poskytovaných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania pri zachovaní zásady efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov.

„V nových priestoroch RC ponúkne umiestneným dievčatám kvalitné vzdelávanie, ubytovanie, zdravé školské prostredie, terapeutickú činnosť a rozvoj," píše sa ďalej v stanovisku.

Riaditeľ centra: Kaštieľ pôjde na predaj

Vedenie RC podniká všetky kroky na to, aby mohlo plnohodnotne začať svoju činnosť v nových priestoroch od 1. septembra.

„Aktuálne máme 48 žiakov, viac ani menej podľa zákona mať nemôžeme," dodal riaditeľ RC Marek Mikula.

Podľa neho si opravu vyžaduje predovšetkým fasáda historickej budovy, v ktorej po druhej svetovej vojne najprv sídlil detský domov, následne škola a od roku 1970 výchovný ústav.

„Kaštieľ v Spišskom Hrhove je v súčasnosti majetkom SR. Jeho správcom naďalej zostáva RC ako samostatný právny subjekt, ktorý je povinný s touto historickou budovou a priľahlým areálom nakladať podľa zákona o správe majetku štátu," uvádza sa ďalej v stanovisku ministerstva.

Podľa riaditeľa sa tento majetok stane prebytočným a po tom, čo znalec určí cenu, ho ponúknu na predaj.

Nočné stráženie

Ledecký potvrdil, že obec prejaví záujem o budovy, ktoré sa nachádzajú vedľa kaštieľa a patria do jeho areálu.

Samospráva totiž potrebuje rozšíriť kapacitu svojho školského zariadenia.

So samotným kaštieľom to bude podľa starostu náročné.

„Ja sa chystám odísť z funkcie starostu, takže to nechám na poslancov, a zatiaľ nie sme rozhodnutí, čo s tým. Tam treba investovať niekoľko miliónov, ja si osobne myslím, že o to nebude veľký záujem a ostane to na pleciach štátu. Obávam sa toho, čo bude s touto budovou, a ešte viac sa obávam, že sa to rozkradne. Je to v strede parku, nie je tam osvetlenie. Zatiaľ sme sa dohodli, že to budeme v noci strážiť, ale to len krátkodobo," ozrejmil situáciu starosta Spišského Hrhova.

Kultúrna pamiatka

Bol by veľmi rád, keby kaštieľ našiel nejaké využitie, podľa neho je pre každú obec lepšie, keď má v centre fungujúcu opravenú pamiatku ako chátrajúcu budovu.

Upozornil tiež na to, že celý interiér historického objektu je veľmi dobre zachovaný a stavba zvnútra je v dobrom stave.

Ku kaštieľu prislúcha aj 17-hektárový park, ktorý sa pred niekoľkými rokmi začal dostávať do pôvodnej podoby.

Fakty Kaštieľ v Spišskom Hrhove bol postavený v rokoch 1893 - 1895 a jeho majiteľom bol gróf Gustáv Csáky. Postavili ho vo francúzskom neobarokovom slohu. Po oslobodení obce 26. januára 1945 ostal po grófovi nielen kaštieľ s kaplnkou, ale aj park, skleník a ďalšie budovy v blízkosti kaštieľa, hospodársky dvor s maštaľami, stodolami, sýpkami, kôlňami a liehovarom. V 50. rokoch 20. storočia bol objekt zaradený medzi kultúrne pamiatky.