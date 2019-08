Hokejistka zo Spiša si zahrá za Buffalo v ženskej NHL

Na drese nosí osmičku po obľúbencovi Ovečkinovi.

21. aug 2019 o 0:00 Patrik Fotta

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejistka Iveta Klimášová si v nasledujúcej sezóne splní sen. V drese Buffala Beauts si zahrá v ženskej NHL.

Rodáčka z Gelnice začínala s hokejom v Spišskej Novej Vsi. Počas štúdia na strednej škole prestúpila do tímu ŠKP Bratislava.

V drese slovenskej reprezentácie sa zúčastnila olympijského kvalifikačného turnaja a piatich majstrovstiev sveta.

Rodičia si mysleli, že žartuje

Len čo 21-ročná hokejistka zistila, že svojimi výkonmi zaujala vedenie Buffala, ktoré jej ponúklo zmluvu, bola v šoku.

„Bol to pre mňa spočiatku veľký ošiaľ a niečo neuveriteľné, že sa môže dievča zo Slovenska dostať až do ženskej NHL. Veľmi si vážim túto možnosť a priala by som to zažiť každej slovenskej hráčke,“ povedala Klimášová.

Pri podpise zmluvy cítila miernu nervozitu najmä z toho, že nevedela, čo ju čaká.

„Stále úplne presne neviem, do čoho idem. Presnejšie sa to dozviem, až keď budem v Buffale. Zatiaľ si to užívam. Samotný podpis zmluvy prebiehal zaujímavo. Poslali mi cez internet zmluvu, ktorú som si vytlačila, podpísala a poslala späť,“ opísala výnimočný moment bývalá hráčka Spišskej Novej Vsi.

Rodičia talentovanej hokejistky spočiatku nemohli uveriť, že sa ich dcéra predstaví v prestížnej zámorskej súťaži.

„Keď som im zavolala a oznámila im to, mysleli si, že si robím žarty. Až následne uverili, že je to naozaj pravda. Keď som prišla domov, trochu sme to oslávili, ale nič veľké.“