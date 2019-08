Zahraniční turisti si urobili z tatranského plesa bazén

Podľa šéfa parku bezohľadné správanie zaznamenávajú aj na iných miestach.

23. aug 2019 o 13:43 Michal Lendel

VYSOKÉ TATRY. Sivé pleso vo Veľkej Studenej doline vo Vysokých Tatrách využila asi desiatka nemecky hovoriacich turistov na ochladenie počas túry.

Niektorí jej členovia polihovali v plavkách po skalách v blízkosti plesa, ďalší neodolali a skočili si priamo do priezračnej vody.

Kúpanie v plese vzbudilo rozhorčenie

Ich rekreovanie v plese zachytil okoloidúci, ktorý zverejnil video na sociálnej sieti.

„Partička Nemčúrov si spravila bazén zo Sivého plesa,“ okomentoval autor videa bezohľadné správanie turistov.

Ich konanie ostro odsúdil i riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko, ktorý o snímke vie.

„Nemám na to slov. Niektorí z ľudí, ktorí prichádzajú do nášho národného parku, sa tu správajú horšie ako zvery. Je to barbarstvo. Ak by sme ich pri tomto kúpaní prichytili, na mieste by každý jeden dostal pokutu 66 eur. Robíme všetko, čo sa dá, no nemôžeme byť všade,“ reagoval šéf správy parku.

Nejde o ojedinelý prípad

Bezohľadné správanie turistov zaznamenávajú štátni ochranári aj na iných miestach.

„Prichádzajú nám upozornenia od ľudí napríklad zo Skalnatého plesa, Roháčskych plies a ďalších. Do Tatier prúdi čím ďalej, tým viac ľudí a mnohí z nich sa v prírode jednoducho nevedia správať,“ skonštatoval.

Pripomenul tiež, že niektoré z tatranských plies slúžia okrem iného aj ako zásobáreň pitnej vody.

Vzácne živočíchy môže ohroziť aj kozmetika

Na to, že horské jazerá nie sú kúpaliská, upozorňuje správa národného parku aj v jednom z článkov, ktoré zverejnila počas leta na svojej webovej stránke.

Správa v ňom pripomína, že plesá sú citlivým ekosystémom. Obývajú ich vzácne drobné živočíchy, ktorých zánik môžu spôsobiť aj minimálne zmeny prostredia.

Problémom sú napríklad opaľovacie krémy, deodoranty a repelenty obsahujú rôzne chemické substancie, ktoré sa môžu uvoľňovať počas kúpania do vody.

„Z mnohých vedeckých štúdií je známe, že látky obsiahnuté v niektorých krémoch spôsobujú hormonálnu nerovnováhu organizmov až poškodenia buniek. Zloženie syntetických vôní v krémoch nie sú výrobcovia povinní uverejňovať, no môžu sa za ním schovávať nebezpečné a karcinogénne chemikálie. UV filtre používané v opaľovacích krémoch spôsobujú u živočíchov reprodukčnú a vývojovú toxicitu a narúšajú funkciu štítnej žľazy,“ uvádza správa parku.

K poškodzovaniu týchto ekosystémov však dochádza aj samotným prístupom návštevníka k plesu, ktorý sa pohybuje mimo značkovaného turistického chodníka.

„Pobrežná okrajová časť plesa je citlivá na zošľapávanie brehov a vegetácie. Dochádza tak k erózii brehov, zakaľovaniu vody a poškodzovaniu pobrežnej vegetácie.“