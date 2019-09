Neodobrané školské obedy zaplatia rodičia

Obedy zadarmo na Spiši nenavýšili počty stravníkov.

6. sep 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Základnej škole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa obedy zadarmo nepodpísali pod nárast počtu stravníkov.

Počas prvých dní školy mali počty obedov zhruba na rovnakej úrovni od 410 do 438.

Zaviedli čipový systém

Ako nám potvrdila vedúca školskej jedálne, aj oni v škole zaviedli čipový systém na obedy, aby minimalizovali počty „zvyšných“ obedov.

„Ak dieťa nepríde do školy, musí to rodič nahlásiť do ôsmej hodiny v daný deň. Máme v jedálni zavedený aj zošiť, kde to môžu osobne napísať. Ak dieťa nemá prísť do školy v iné dni, môže to nahlásiť v priebehu predchádzajúceho dňa,“ uviedla vedúca jedálne.

Pred začiatkom školského roka škola zamestnala aj jedného pracovníka do školskej jedálne naviac, aby posilnili školskú jedáleň.

„Už v minulosti sme poskytovali stravovanie aj pre dôchodcov. Ponechali sme si ich aj teraz. Ide zhruba o tridsať obedov naviac,“ doplnila.

Ako uviedla, prvé dni vydávania obedov zdarma sú zatiaľ, bez problémov.

Situácia sa však pravdepodobne zmení na konci mesiaca. Keď sa budú porovnávať počty navarených obedov s triednymi knihami.