Snom nositeľa Nobelovej ceny za chémiu je vyvinúť smart lieky

V Starom Smokovci si prebral zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti.

10. sep 2019 o 16:08 TASR

VYSOKÉ TATRY. Do Vysokých Tatier zavítal nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2016 Bernard Lucas Feringa z University of Groningen v Holandsku.

V utorok mal hlavnú prednášku na spoločnom 71. zjazde slovenských a českých chemikov v Starom Smokovci, kde mu zároveň udelili Zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti, ktorá pôsobí pri Slovenskej akadémii vied (SAV).

"Veľmi si vážim toto ocenenie od Slovenskej chemickej spoločnosti, ktorá robí veľmi záslužnú činnosť pre chemickú komunitu a veľmi veľa to pre mňa znamená, že som mohol vystúpiť so svojou prednáškou," skonštatoval Feringa, ktorý získal Nobelovu cenu za dizajn a syntézu molekulových strojov.

Nové objavy

Jeho snom a zároveň motiváciou je vytvorenie tzv. smart alebo múdrych liekov, ktoré by mali konkrétnu funkciu a zaktivizujú sa napr. formou svetla práve vtedy, keď ich potrebujeme.

Aj o tom bola jeho utorková prednáška na zjazde českých a slovenských chemikov.

Feringa potvrdil, že verejnosť sa často na chemikov a vedcov pozerá ako na ľudí, ktorí sa hrajú.

On si však dôležitú inšpiráciu pri svojom výskume berie napr. aj z prírody, kde sa veci hýbu vďaka molekulovým interakciám.

"To sme doteraz veľmi nevedeli robiť, pretože chémia bola statická. Náš tím sa práve snaží ju dizajnovať ľudskou činnosťou na molekulovej úrovni. Sme ešte veľmi na začiatku, ale už vieme pohnúť molekulami a je to určite začiatok ďalších objavov," upozornil Feringa.

Pochválil svoj tím

Zároveň zdôraznil, že veľmi dôležitá je v tomto smere tímová práca a v tejto súvislosti vyzdvihol prínos celého tímu, s ktorým roky pracuje.

"Je to privilégium každý deň pracovať s týmito mladými ľuďmi, sú talentovaní a kreatívni, prichádzajú s obrovským množstvom nápadov, dokonca ma aj niekedy skritizujú.

Ale získavam z nich obrovské množstvo energie, veľa sa od nich učím, spoločne tvoríme a toto je najväčší benefit byť vedcom," skonštatoval Feringa.

Súčasťou jeho tímu bol na prelome rokov 2004 a 2005 aj Radovan Šebesta, profesor organickej chémie na Univerzite Komenského v Bratislave.

"Vždy si našiel čas, je pre mňa veľký vzor v tom, ako sa to má robiť, jeho tím vždy fungoval vo forme demokracie. Vo výskumnom laboratóriu by to nemalo byť ako v armáde, že šéf niečo povie a tak sa to spraví. To väčšinou nefunguje dobre, lebo trpí kreativita. Študentom musí byť dovolené rozvíjať sa, občas urobiť aj chyby, ale ten výsledný efekt je potom často oveľa lepší," ozrejmil Šebesta, ktorý sa snaží tieto princípy aplikovať aj vo svojom tíme a tiež dať študentom najavo, že majú vplyv na to, čo sa vo výskume robí.

Tiež skonštatoval, že Feringa je veľkou inšpiráciou pre mnohých ľudí na svete.

Slovenskú vedu pozná

Feringa, ktorý mal možnosť spolupracovať s viacerými slovenskými vedcami, hodnotí slovenskú vedu vysoko.

"Poznám slovenskú vedu, študenti zo Slovenska už dlhoročne pracujú v mojom špičkovom tíme a aj pre nich sú tieto výmeny veľmi dôležité. Najmä kvôli tomu, aby získali zahraničné skúsenosti, neskôr sa môžu potenciálne zamestnať vo väčších spoločnostiach, kde pracujú s ľuďmi rôznych národností, takže je dobré, ak tie skúsenosti získavajú aj v zahraničí," zdôraznil Holanďan, ktorý sa počas svojej návštevy chystá aj do slovenských hôr.

Zároveň potvrdil, že Slovensko ako krajina so svojou kultúrou ho veľmi očarila.

Feringa sa špecializuje na molekulárne nanotechnológie.

V roku 2016 získal Nobelovu cenu za chémiu spolu s Francúzom Jeanom-Pierre Sauvagom a Britom Fraserom Stoddartom.

Ocenili tak ich prácu v oblasti návrhu štruktúry a syntézy molekúl s riadenými pohybmi, ktoré dokážu plniť určité úlohy, keď im je dodaná energia a za vývoj tzv. molekulárnych strojov.