Tunel Bôrik uzavrú na tri dni pre jesennú údržbu

Obchádzková trasa povedie po súbežných cestách.

11. sep 2019 o 14:08 TASR

SVIT. Diaľničný tunel Bôrik uzavrie Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v oboch smeroch od 13. do 15. septembra.

Zavretie tunela je súčasťou jesennej údržby, ktorú plánuje NDS.

Informovala o tom hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Uzávera potrvá od 13. septembra od 22.00 hod. do 15. septembra do 16.00 hod. v smere na Žilinu a od 13. septembra od 24.00 hod. do 15. septembra do 18.00 hod. v smere na Prešov.

Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.