Lekárka Hájeková ordinuje v Rudňanoch už 41 rokov. Zohnať náhradu bude ťažké

Neraz musela aj fárať do bane.

13. sep 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková

RUDŇANY. Praktická lekárka pre dospelých Anna Hájeková z Rudnian oslávila krásnych osemdesiat rokov.

Hoci by si mohla užívať dôchodok, stále pracuje.

Miestni si ju nevedia vynachváliť.

Lekárka spätá s baníctvom

Vitalitu a lásku k lekárskemu povolaniu by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky. V Rudňanoch ordinuje 41 rokov a jej prax je spätá aj s baňami v obci.

Anna Hájeková nastúpila ako praktická lekárka do Rudnian 15. januára 1979.

Predtým pracovala v Spišskej Novej Vsi.

Do Rudnian prišla zaúčať mladších kolegov. Všetci lekári postupne z obce poodchádzali, Anna zostala dodnes.

„Prišla som sem, keď ešte fungovali bane. Vždy som k nim mala veľmi blízko. Aj som chcela ísť študovať baníctvo, no nakoniec som išla na medicínu. No a bane už dnes v obci nie sú, ale ja som ostala. Bane mám však dodnes veľmi rada,“ zdôraznila lekárka.

Neraz musela sfárať do bane k rôznym pracovným úrazom či nešťastiam. Boli to smutné chvíle, ale práca si to vyžadovala. Za tie roky bola pri desiatkach pracovných úrazoch v bani.

„Pamätám si na svoju prvú návštevu baní. Dala som si urobiť frizúru, obula opätky, veď som išla medzi baníkov. Tí mi dali onuce a sfárala som. Keď som vyšla vonku, bolo po frizúre a ešte tri dni ma z toho boleli nohy," priložila úsmevnú príhodu lekárka.

Doma na smrtku čakať nebude

Lekárka z Rudnian je nepochybne najstaršou pracujúcou lekárkou v okrese.

Ako prezradila, vitalitu a kondičku si udržiava prácou.

„Mám jedno krédo. Týka sa panej s kosou. Chodí k ľuďom, kedy sa jej zachce. Ale ja ju doma na okne čakať nebudem, idem radšej do práce. Mám svoju prácu rada, čo budem robiť doma?“ priblížila s úsmevom.

V čase našej návštevy ordinovala v ambulancii do 13. hodiny. Večer ju čakala ešte služba na pohotovosti od 16. do 22. hodiny.